Автомобильная компания бывшего украинского бизнесмена попала в скандал

Вьетнамская автомобильная компания VinFast, которую основал бывший украинский бизнесмен, получила известность как производитель недорогих машин. Но все чаще предприятие привлекает внимание своими проблемами и скандалами.

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Об очередном неприятном обстоятельстве сообщает Carscoops. Фактически, стало известно о принуждении к труду на фабрике VinFast. Об этом рассказал осведомитель, нанятый подрядчиком для сотрудничества с компанией.

Сообщается, что на территории предприятия работников запирали и не отпускали домой, чтобы те оставались на фабрике ночью и продолжали работу. Якобы это связано с желанием автопроизводителя успеть вовремя осуществить конкретные проекты. От комментариев на этот счет пока воздерживаются.

Ранее у VinFast появились другие проблемы – некоторые автомобили отзывают из-за серьезного риска в случае ДТП. Оказалось, что электрические кроссоверы оснащены неподходящими подушками безопасности.

Также сообщалось о другой проблеме с одной из машин – автомобиль врезался в дерево и загорелся. В результате ДТП погибла семья из четырех человек (вместе с двумя детьми). Была информация, что в машине обнаружилась проблема с рулевым управлением. Компания попала под расследование.

VinFast создал первый долларовый миллиардер Вьетнама Фам Нят Выонг. У его бизнес-деятельности украинские корни – предприниматель создал линейку продуктов под брендом "Мивина", самым известным стала лапша быстрого приготовления. Затем предприниматель организовал автомобильное производство в родном Вьетнаме.

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