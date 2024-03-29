Какие недорогие модели Skoda появятся в ближайшие годы. Фото

Skoda планирует отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания через несколько лет. Производитель недорогих машин при этом должен сохранить свое положение на рынке. В это помогут доступные модели, которые появятся в продаже.

OBOZ.UA рассказывает о наиболее интересных новых Skoda, которые ожидаются в ближайшие годы. Чешский автопроизводитель неоднократно показывал предвестников таких моделей. О некоторых известно достаточно информации.

Что будет вместо Skoda Octavia

Ориентировочный жизненный срок Octavia с учетом модернизаций – примерно до 2033 года, но со временем эту модель заменит похожих размеров универсал с электрической силовой установкой. Такая машина ожидается примерно в 2028 году.

Новый бюджетный электрокар Skoda Epiq

Выход на рынок Skoda Epiq запланирован на 2025 год. Имя новый кроссовер Skoda получил в стиле других электрических моделей бренда – с первой буквой E в названии и последней буквой q.

Новый бюджетник будет ориентироваться на базовый сегмент рынка благодаря привлекательной цене и компактным размерам с длиной кузова 4,1 м. Привод у кроссовера будет передним. Мощность электрической силовой установки пока не назвали. Ожидается, что запас хода Skoda Epiq превысит 400 км. Цена модели – от 25 000 евро.

Электромобиль вместо Skoda Karoq

Новый кроссовер Skoda Elroq станет очередной недорогой моделью чешского бренда. Электромобиль станет современной альтернативой Karoq и ориентировочно появится до 2025 года. Кроссовер длиной около 4,5 м получит просторный салон и широкие функциональные возможности. Модель ориентируют на современных семейных покупателей.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый бюджетный кроссовер Renault.