Renault вывела на рынок бюджетный кроссовер по цене Duster. Фото

Новый бюджетный кроссовер Renault Kardian 2024 года вывели на рынок. Это доступный компактный автомобиль B-класса. Модель является альтернативой Duster по цене.

Kardian представляет собой доработанный вариант Dacia Sandero Stepway с новым дизайном. Машину уже отправили в продажу по хорошей цене, об этом сообщает Motor1.

Компактный кроссовер Renault Kardian 2024 представили официально в конце 2023 года. А теперь первые покупатели смогут познакомиться с машиной лично. Переднюю часть кузова выполнили в духе самых современных кроссоверов Renault. Широкая трапециевидная решетка установлена между узкими LED-фарами, в бампере – крупный воздухозаборник. Сзади установлены фонари-бумеранги как у Captur. Колесные диски диаметром вплоть до 17 дюймов.

В салоне Renault Kardian 2024 – рулевое колесо, знакомое по другим бюджетным моделям бренда, джойстик на месте рычага КПП и крупный монитор мультимедийной системы.

Пока объявили о единственном турбированном трехцилиндровом моторе объемом 1 л мощностью 125 л.с. (220 Нм крутящего момента). Он работает в паре с 6-ступенчатой автоматической КПП с двумя сцеплениями. Цена Renault Kardian – 21 000 евро за базовый вариант.

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