Какие недорогие автомобили с пробегом украинцы заказывают из США
Эксперты назвали самые популярные б/у автомобили из США в Украине. Традиционно наши автомобилисты отдают предпочтение довольно доступным машинам. Да и в целом модели с пробегом из Америки дешевле. Интересно, что доля электромобилей в статистике увеличивается.
Об этом сообщает организация Укравтопром. Из 2,8 тысяч подержанных автомобилей, которые украинцы ввезли из США в августе 2023 года, 47% оснащены бензиновыми двигателями (без электромоторов, то есть гибриды считаются отдельно – таковых 7%).
Дизельных машин ввезли всего 6%. А количество электрокаров увеличилось до 34%. Интерес к электрическим машинами растет и на нашем внутреннем рынке. Украинцы опасаются растущих цен на топливо.
Самые популярные б/у авто из США в Украине (август 2023 года):
- Tesla Model 3 – 353 шт.;
- Tesla Model Y – 187 шт.;
- Tesla Model S – 180 шт.;
- Jeep Cherokee – 157 шт.;
- Ford Escape – 150 шт.
За популярность американских электромобилей традиционно отвечает Tesla. Ее модели стали самыми востребованными как в своем сегменте, так и в абсолютной статистике американского импорта.
В целом импорт автомобилей с пробегом из США снизился. Основная причина – затрудненная логистика.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших автомобилях с ГБО в Украине, которые можно купить за 5000 долларов.