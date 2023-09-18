Какие недорогие автомобили с пробегом украинцы заказывают из США

Эксперты назвали самые популярные б/у автомобили из США в Украине. Традиционно наши автомобилисты отдают предпочтение довольно доступным машинам. Да и в целом модели с пробегом из Америки дешевле. Интересно, что доля электромобилей в статистике увеличивается.

Об этом сообщает организация Укравтопром. Из 2,8 тысяч подержанных автомобилей, которые украинцы ввезли из США в августе 2023 года, 47% оснащены бензиновыми двигателями (без электромоторов, то есть гибриды считаются отдельно – таковых 7%).

Дизельных машин ввезли всего 6%. А количество электрокаров увеличилось до 34%. Интерес к электрическим машинами растет и на нашем внутреннем рынке. Украинцы опасаются растущих цен на топливо.

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Самые популярные б/у авто из США в Украине (август 2023 года):

Tesla Model 3 – 353 шт.; Tesla Model Y – 187 шт.; Tesla Model S – 180 шт.; Jeep Cherokee – 157 шт.; Ford Escape – 150 шт.

За популярность американских электромобилей традиционно отвечает Tesla. Ее модели стали самыми востребованными как в своем сегменте, так и в абсолютной статистике американского импорта.

В целом импорт автомобилей с пробегом из США снизился. Основная причина – затрудненная логистика.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших автомобилях с ГБО в Украине, которые можно купить за 5000 долларов.