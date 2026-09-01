Какие модели Subaru ненадежные: названы неудачные годы выпуска

Несмотря на репутацию производителя выносливых автомобилей с фирменными оппозитными двигателями, у Subaru также есть модели, которые в отдельные годы выпуска оказались менее надежными. Особенно это касается машин, владельцы которых сообщали о проблемах с двигателями, электроникой, подвеской, аккумуляторами и системами безопасности.

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При выборе подержанного автомобиля такие нюансы могут иметь принципиальное значение, ведь ремонт некоторых неисправностей обходится недешево. Эксперты SlashGear назвали пять модельных годов Subaru, к которым потенциальным покупателям рекомендуется отнестись с особым вниманием.

Subaru Outback 2013 года

Одним из неудачных годов для Subaru Outback считается 2013-й. Автомобиль этого года выпуска неоднократно попадал под кампании отзыва из-за различных технических неисправностей.

Среди них были проблемы с электрической системой, рулевой колонкой, подушками безопасности, электронным стояночным тормозом и замком зажигания. Некоторые неисправности могли создавать опасные ситуации во время эксплуатации, поэтому перед покупкой такого Outback важно проверить, выполнены ли все необходимые ремонтные работы.

Subaru Forester 2014 года

Не самой лучшей репутацией пользуется и Subaru Forester 2014 года. Чаще всего владельцы этой модели жаловались на чрезмерный расход моторного масла – его уровень мог существенно снижаться даже между плановыми техническими обслуживаниями.

Проблемы также касались подвески: поступали сообщения о повреждении задних пружин, проседании кузова, вибрациях и нестабильном поведении автомобиля. Отдельные жалобы касались и случаев нежелательного ускорения при нажатии на педаль тормоза, что уже представляет серьезный риск для безопасности.

Subaru Outback 2019 года

Ещё один модельный год Outback, который рекомендуется тщательно проверять перед покупкой, – 2019-й.

Автомобиль получил большое количество жалоб, значительная часть которых касалась аккумулятора: владельцы сообщали о его разряде даже после установки нового. Отдельной проблемой стали лобовые стекла, на которых могли неожиданно появляться трещины без видимого внешнего воздействия. Кроме того, водители критиковали модель за вялую динамику и особенности управляемости.

Subaru Ascent 2019 года

Первый модельный год большого трёхрядного кроссовера Subaru Ascent также оказался непростым.

Именно на автомобили 2019 года приходится особенно много жалоб владельцев, среди которых – проблемы с аккумулятором и внезапное повреждение лобового стекла. Дополнительные опасения вызвали сообщения о синем дыме из выхлопной системы, причину которого в некоторых случаях было сложно установить. Одна из кампаний по отзыву касалась неисправности компонента системы подогрева, из-за которой существовал риск перегрева и возгорания автомобиля во время стоянки.

Subaru Legacy 2015 года

Замыкает список Subaru Legacy 2015 года, на который также поступило немало жалоб на различные узлы автомобиля.

Владельцы сообщали о неисправностях двигателя, силового агрегата и топливной системы, а также о случаях нежелательного ускорения при торможении. В прошлом производитель проводил отзыв, связанный с электронной системой контроля устойчивости, однако сообщения о подобных ситуациях продолжали поступать. Дополнительными поводами для беспокойства стали жалобы на подушки безопасности и лобовое стекло.

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