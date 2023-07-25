Какие доступные авто не разочаруют: рейтинг удовлетворенности водителей

Автовладельцы определили доступные машины, которыми довольны больше всего. Исследователи собрали информацию о лучших автопроизводителях по множеству параметров.

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Авторы исследования из J.D. Power выбрали десять параметров, за каждый из которых можно набрать 100 очков. Максимальный уровень – 1000 баллов. По этой системе и выставляли оценки.

Какими автомобилями водители довольны больше всего:

Dodge (887); RAM (873); GMC (858); Mini (856); Kia (851); Chevrolet (846); Hyundai (844); Nissan (843); Buick (841); Ford (838); Honda (835); Jeep (831); Mitsubishi (831); Mazda (828); Volkswagen (827); Subaru (824); Toyota (824); Chrysler (810).

Средний показатель в сегменте – 837 баллов. Это меньше, чем было раньше. То есть в целом удовлетворенность машинами снижается.

Исследователи связывают это в первую очередь с недовольством покупателей в отношении информационно-развлекательных систем. Они обрастают новыми функциями, зачастую бесполезными, выполнены некачественно, и пользоваться ими неудобно.

Высшие оценки получили производители, которые предлагают удобную интеграцию мультимедийных комплексов со смартфоном владельца. В такой ситуации просто не приходится пользоваться стандартным неудобным функционалом.

OBOZREVATEL ранее сообщал о б/у автомобилях, которые лучше не покупать. У них наблюдаются проблемы с надежностью.