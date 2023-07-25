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Какие доступные авто не разочаруют: рейтинг удовлетворенности водителей

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,3 т.
Dodge

Автовладельцы определили доступные машины, которыми довольны больше всего. Исследователи собрали информацию о лучших автопроизводителях по множеству параметров.

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Авторы исследования из J.D. Power выбрали десять параметров, за каждый из которых можно набрать 100 очков. Максимальный уровень – 1000 баллов. По этой системе и выставляли оценки.

Какими автомобилями водители довольны больше всего:

  1. Dodge (887);
  2. RAM (873);
  3. GMC (858);
  4. Mini (856);
  5. Kia (851);
  6. Chevrolet (846);
  7. Hyundai (844);
  8. Nissan (843);
  9. Buick (841);
  10. Ford (838);
  11. Honda (835);
  12. Jeep (831);
  13. Mitsubishi (831);
  14. Mazda (828);
  15. Volkswagen (827);
  16. Subaru (824);
  17. Toyota (824);
  18. Chrysler (810).

Средний показатель в сегменте – 837 баллов. Это меньше, чем было раньше. То есть в целом удовлетворенность машинами снижается.

Nissan

Исследователи связывают это в первую очередь с недовольством покупателей в отношении информационно-развлекательных систем. Они обрастают новыми функциями, зачастую бесполезными, выполнены некачественно, и пользоваться ими неудобно.

Высшие оценки получили производители, которые предлагают удобную интеграцию мультимедийных комплексов со смартфоном владельца. В такой ситуации просто не приходится пользоваться стандартным неудобным функционалом.

OBOZREVATEL ранее сообщал о б/у автомобилях, которые лучше не покупать. У них наблюдаются проблемы с надежностью.