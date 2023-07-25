Какие доступные авто не разочаруют: рейтинг удовлетворенности водителей
Автовладельцы определили доступные машины, которыми довольны больше всего. Исследователи собрали информацию о лучших автопроизводителях по множеству параметров.
Авторы исследования из J.D. Power выбрали десять параметров, за каждый из которых можно набрать 100 очков. Максимальный уровень – 1000 баллов. По этой системе и выставляли оценки.
Какими автомобилями водители довольны больше всего:
- Dodge (887);
- RAM (873);
- GMC (858);
- Mini (856);
- Kia (851);
- Chevrolet (846);
- Hyundai (844);
- Nissan (843);
- Buick (841);
- Ford (838);
- Honda (835);
- Jeep (831);
- Mitsubishi (831);
- Mazda (828);
- Volkswagen (827);
- Subaru (824);
- Toyota (824);
- Chrysler (810).
Средний показатель в сегменте – 837 баллов. Это меньше, чем было раньше. То есть в целом удовлетворенность машинами снижается.
Исследователи связывают это в первую очередь с недовольством покупателей в отношении информационно-развлекательных систем. Они обрастают новыми функциями, зачастую бесполезными, выполнены некачественно, и пользоваться ими неудобно.
Высшие оценки получили производители, которые предлагают удобную интеграцию мультимедийных комплексов со смартфоном владельца. В такой ситуации просто не приходится пользоваться стандартным неудобным функционалом.
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