Дешевые и ненадежные: б/у автомобили, которые не стоит покупать

Подержанные автомобили возрастом от 6 лет – привлекательное доступное предложение на вторичном рынке. Однако некоторые модели оказываются ненадежными, и их не стоит покупать.

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Эксперты WhatCar назвали двадцать худших кроссоверов. В рейтинге присутствуют и премиальные дорогие модели. Однако нас интересуют доступные предложения.

Мы отобрали б/у кроссоверы из списка, которые сегодня можно купить на вторичке в диапазоне 10-15 тысяч долларов. То есть, делать этого не стоит, если не хочется столкнуться с проблемами. Проценты – это рейтинг надежности каждого авто.

Худшие б/у кроссоверы за доступную цену:

Peugeot 2008 (2013-2019) 50.6%; Nissan X-Trail (2014-2021) 58.3%; Ford Kuga (2008-2013) 61.6%; Nissan Qashqai бензин (2014-2021) 64.4%; Dacia Duster (2013-2018) 68.2%; Nissan Qashqai дизель (2007-2013) 68.3%; Hyundai Santa Fe (2013-2018) 68.7%; Kia Sorento (2010-2015) 71.2%; Volkswagen Tiguan (2007-2016) 71.7%; Nissan X-Trail (2007-2014) 72.4%; Hyundai Tucson (2015-2020) 73.0%; Nissan Qashqai дизель (2014-2021) 74.0%.

Эксперты составили рейтинг совместно со страховой компанией. Авторы исследования собирали информацию от владельцев автомобилей о том, с какими поломками пришлось столкнуться за последние два года.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о надежных б/у автомобилях, которые стоит рассмотреть к покупке. Они компактны, но надежны.