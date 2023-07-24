Дешевые и ненадежные: б/у автомобили, которые не стоит покупать
Подержанные автомобили возрастом от 6 лет – привлекательное доступное предложение на вторичном рынке. Однако некоторые модели оказываются ненадежными, и их не стоит покупать.
Эксперты WhatCar назвали двадцать худших кроссоверов. В рейтинге присутствуют и премиальные дорогие модели. Однако нас интересуют доступные предложения.
Мы отобрали б/у кроссоверы из списка, которые сегодня можно купить на вторичке в диапазоне 10-15 тысяч долларов. То есть, делать этого не стоит, если не хочется столкнуться с проблемами. Проценты – это рейтинг надежности каждого авто.
Худшие б/у кроссоверы за доступную цену:
- Peugeot 2008 (2013-2019) 50.6%;
- Nissan X-Trail (2014-2021) 58.3%;
- Ford Kuga (2008-2013) 61.6%;
- Nissan Qashqai бензин (2014-2021) 64.4%;
- Dacia Duster (2013-2018) 68.2%;
- Nissan Qashqai дизель (2007-2013) 68.3%;
- Hyundai Santa Fe (2013-2018) 68.7%;
- Kia Sorento (2010-2015) 71.2%;
- Volkswagen Tiguan (2007-2016) 71.7%;
- Nissan X-Trail (2007-2014) 72.4%;
- Hyundai Tucson (2015-2020) 73.0%;
- Nissan Qashqai дизель (2014-2021) 74.0%.
Эксперты составили рейтинг совместно со страховой компанией. Авторы исследования собирали информацию от владельцев автомобилей о том, с какими поломками пришлось столкнуться за последние два года.
OBOZREVATEL ранее рассказывал о надежных б/у автомобилях, которые стоит рассмотреть к покупке. Они компактны, но надежны.