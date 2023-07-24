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Дешевые и ненадежные: б/у автомобили, которые не стоит покупать

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
642
Dacia Duster

Подержанные автомобили возрастом от 6 лет – привлекательное доступное предложение на вторичном рынке. Однако некоторые модели оказываются ненадежными, и их не стоит покупать.

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Эксперты WhatCar назвали двадцать худших кроссоверов. В рейтинге присутствуют и премиальные дорогие модели. Однако нас интересуют доступные предложения.

Мы отобрали б/у кроссоверы из списка, которые сегодня можно купить на вторичке в диапазоне 10-15 тысяч долларов. То есть, делать этого не стоит, если не хочется столкнуться с проблемами. Проценты – это рейтинг надежности каждого авто.

Kia Sorento

Худшие б/у кроссоверы за доступную цену:

  1. Peugeot 2008 (2013-2019) 50.6%;
  2. Nissan X-Trail (2014-2021) 58.3%;
  3. Ford Kuga (2008-2013) 61.6%;
  4. Nissan Qashqai бензин (2014-2021) 64.4%;
  5. Dacia Duster (2013-2018) 68.2%;
  6. Nissan Qashqai дизель (2007-2013) 68.3%;
  7. Hyundai Santa Fe (2013-2018) 68.7%;
  8. Kia Sorento (2010-2015) 71.2%;
  9. Volkswagen Tiguan (2007-2016) 71.7%;
  10. Nissan X-Trail (2007-2014) 72.4%;
  11. Hyundai Tucson (2015-2020) 73.0%;
  12. Nissan Qashqai дизель (2014-2021) 74.0%.

Эксперты составили рейтинг совместно со страховой компанией. Авторы исследования собирали информацию от владельцев автомобилей о том, с какими поломками пришлось столкнуться за последние два года.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о надежных б/у автомобилях, которые стоит рассмотреть к покупке. Они компактны, но надежны.