Какие б/у седаны не хуже роскошных новинок: рейтинг удачных моделей

В мире авто часто трудно найти баланс между ценой и производительностью, особенно когда речь идет о роскошных седанах. Однако, существует несколько б/у массовых седанов, которые способны не только конкурировать с новыми моделями, но и превзойти их по характеристикам при значительно более низкой цене.

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Эксперты составили список из десяти таких седанов, которые могут стать великолепной альтернативой дорогим новым роскошным авто. Все они надежны, доступны и способны предложить не менее комфортную езду, чем новые роскошные модели.

Подержанные автомобили из этого списка способны обеспечить водителям отличные впечатления, не разбивая бюджет. Рассмотрим, какие именно седаны попали в этот топ.

Mazda 6 Touring Turbo 2021

Автомашина оснащена 2,5-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем, выдающим 250 лошадиных сил и 320 фунт-фут крутящего момента. Она оснащена 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и разгоняется до 60 миль в час за 6,1 секунды. Хотя модель уже не выпускается в Северной Америке, она оставила после себя впечатление мощного, хорошо оборудованного седана с превосходной производительностью по доступной цене.

Toyota Avalon 2020

Автомобиль оснащен 3,5-литровым атмосферным V6 двигателем, который генерирует 301 лошадиную силу и 267 фунт-фут крутящего момента. Она имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и способна разогнаться до 60 миль в час за 6 секунд. Avalon является роскошной версией Camry, предлагая комфорт и пространство, но с мощным двигателем, что обеспечивает отличную производительность по доступной цене.

Toyota Camry TRD

Оснащена 3,5-литровым атмосферным V6 двигателем, выдающим 301 лошадиную силу и 267 фунт-фут крутящего момента. Она имеет 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию и разгоняется до 60 миль в час за 5,8 секунды. Спортивная комплектация TRD включает в себя перенастроенную подвеску, улучшенное шасси с большими тормозами и новую выхлопную систему, что делает этот седан еще более динамичным и привлекательным для любителей вождения.

Nissan Altima VC-Turbo 2023

Авто оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем, развивающим 248 лошадиных сил и 280 фунт-фут крутящего момента. Благодаря CVT трансмиссии, автомобиль достигает 60 миль в час за 5,8 секунды, что обеспечивает ему конкурентоспособную производительность среди среднеразмерных седанов. Система переменного сжатия в двигателе позволяет оптимизировать эффективность и мощность в зависимости от нагрузки, а спортивная подвеска SR придает дополнительную динамичность в управлении.

Honda Civic Type R 2023

Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем, который генерирует 315 лошадиных сил и 310 фунт-фут крутящего момента. Благодаря 6-ступенчатой механической коробке передач этот спортивный седан разгоняется до 60 миль в час всего за 5,3 секунды, демонстрируя отличную динамику. Honda Civic Type R отличается превосходной управляемостью благодаря переднеприводной платформе, а также идеально подходит для использования как на треке, так и в повседневной жизни, предлагая при этом отличную ценность за свою стоимость.

Chrysler 300C 2020 года

Автомобиль оснащен мощным 5,7-литровым V8 двигателем, который развивает 363 лошадиные силы и 394 фунт-фут крутящего момента. С 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и задним приводом этот седан обеспечивает превосходную мощность и разгон до 60 миль в час за 5,3 секунды. Хотя 300C может показаться несколько старомодным в стиле, он предлагает эффектное сочетание роскоши, производительности и поразительной цены для ищущих маслкар с комфортными особенностями.

Ford Fusion Sport 2019 года

Автомобиль оснащен 2,7-литровым турбированным V6 двигателем, развивающим 325 лошадиных сил и 380 фунт-фут крутящего момента. Благодаря стандартному полному приводу и 6-ступенчатой автоматической трансмиссии он способен разогнаться до 60 миль в час всего за 5,3 секунды. Fusion Sport сочетает спортивную производительность с элементами роскоши, такими как адаптивный круиз-контроль и подогрев сидений, что делает его привлекательным вариантом на рынке подержанных седанов.

Kia Stinger V6 3.3T 2023 года

Транспортное средство оснащено 3,3-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, генерирующим 368 лошадиных сил и 376 фунт-фут крутящего момента. Он способен разогнаться до 60 миль в час всего за 4,7 секунды, что делает его одним из самых быстрых в своем классе. Благодаря 8-ступенчатой автоматической трансмиссии и возможности выбора полного привода Stinger является не только быстрым, но и комфортным спортивным седаном для ежедневного использования.

Chevrolet SS 2017 года

Автомобиль оснащен мощным 6,2-литровым V8 двигателем, который производит 415 лошадиных сил и 415 фунт-фут крутящего момента. Этот седан способен ускоряться до 60 миль в час всего за 4,5 секунды благодаря варианту с 6-ступенчатой автоматической или механической коробкой передач. Изготовленный на базе австралийского Commodore Chevrolet SS сочетает роскошные функции, такие как адаптивная подвеска, климат-контроль и мониторинг слепых зон, с мощной производительностью и заднеприводным шасси.

Dodge Charger R/T 2023 года

Автомобиль оснащен 5,7-литровым двигателем V8 Hemi, обеспечивающим 370 лошадиных сил и 395 фунт-фут крутящего момента. Благодаря этому он способен разгоняться до 60 миль в час за 4,3 секунды, соперничая с такими конкурентами, как BMW M340i. Средняя цена подержанного Charger R/T составляет около 34 009 долларов США, что делает его доступным вариантом для ищущих мощный и быстрый седан с американским характером.

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