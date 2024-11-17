Какие б/у автомобили имеют наилучший расход топлива: варианты для покупки в 2025 году

Экономия топлива – одна из главных характеристик, на которые обращают внимание водители при выборе авто. Поиск надежной модели с идеальным соотношением цены и качества – задача со звездочкой. Поэтому приобретение авто с экономным расходом бензина – это решение, которое станет отличным инвестицией на долгие годы.

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Цены на бензин стабильно растут, поэтому имеет смысл искать подержанные автомобили с хорошим расходом бензина. GOBankingRates пообщался с Аланом Гельфандом, владельцем German Car Depot в штате Флорида, чтобы узнать, какие подержанные автомобили имеют самые экономичные расходы горючего.

Toyota Prius (2017-2019)

"Toyota Prius остается лучшим выбором с точки зрения топливной эффективности, поскольку, согласно оценкам EPA, она тратит меньше всего", – отметил Гельфанд.

Надежная гибридная система и просторный салон делают его идеальным для семейных поездок. Эксперт добавил, что гибридная технология прошла долгий путь, так что вы все еще можете ожидать значительной экономии топлива от старых моделей.

Honda Civic (2018-2020)

Honda Civic хорошо известна своей долговечностью и эффективностью топлива. 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом в комплектации EX и выше предлагает отличный баланс мощности и экономии. Гельфанд добавил, что это не единственная причина, почему Honda Civic 2018-2020 годов может быть превосходной покупкой.

"Этот автомобиль сочетает в себе надежность и низкие затраты на техническое обслуживание – идеальный вариант для водителей, которые ценят бюджет", – подчеркнул эксперт.

Mazda3 (2019-2021)

"Экономия топлива без ущерба для динамики вождения ярко выражена в Mazda3", – сказал Гельфанд. Модели 2,5-литровым двигателем эффективны и надежны, что делает их идеальным выбором для тех, кто любит насыщенную езду, но хочет сэкономить на заправке.

"Если вы ищете спортивную езду, Mazda3 может предложить вам эту роскошь, не нарушая ваш бюджет", – резюмировал Гельфанд.

Hyundai Ioniq Hybrid (2017-2019)

"Ioniq Hybrid конкурирует с Prius по суммарным расходам горючего и является одним из самых топливоэффективных неэлектрических автомобилей на рынке", – отметил Гельфанд.

Комфортный интерьер и передовые технологии делают авто разумным выбором для тех, кто предпочитает экономию, надежность и качество.

Volkswagen Jetta TDI (2015)

Несмотря на то, что Volkswagen Jetta TDI был еще в 2015 году выпуска, он предлагает впечатляющую экономию топлива. Гельфанд отметил, что авто будет лучшим вариантом для тех, кто ценит немецкое качество и комфорт. Volkswagen Jetta TDI – разумный выбор, если у вас ограничен бюджет, поскольку автомобиль имеет низкие расходы топлива и доступную цену.

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