Какие автомобили самые безопасные среди недорогих моделей: рейтинг 2025 года

В Страховом институте дорожной безопасности США (IIHS) проверили новые автомобили в строгих испытаниях. Для 2025 года в краш-тестах ужесточили проверку безопасности задних пассажиров, поэтому многие автомобили отсеялись. Однако в рейтинге еще есть недорогие модели.

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На сайте IIHS опубликован длинный список. Но мы в OBOZ.UA выбрали из него самые доступные машины. Необязательно платить много, чтобы чувствовать себя в безопасности.

В Страховом институте дорожной безопасности США разработали новые, более строгие краш-тесты, чтобы проверить новые машины на соответствие современным требованиям. В рейтинг попали новые модели, которые справились с тестами лучше всех – с максимальными оценкам Top Safety Pick и Top Safety Pick+.

Самые безопасные недорогие автомобили 2025 года:

Acura Integra;

Honda Accord;

Honda Civic;

Honda HR-V;

Honda Pilot;

Hyundai Kona;

Hyundai Tucson;

Hyundai Santa Fe;

Mazda 3;

Mazda CX-30;

Mazda CX-50;

Subaru Forester;

Subaru Ascent;

Toyota Camry.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, эксперты назвали лучшие экономичные автомобили с пробегом.