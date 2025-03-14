Какие автомобили самые безопасные среди недорогих моделей: рейтинг 2025 года
В Страховом институте дорожной безопасности США (IIHS) проверили новые автомобили в строгих испытаниях. Для 2025 года в краш-тестах ужесточили проверку безопасности задних пассажиров, поэтому многие автомобили отсеялись. Однако в рейтинге еще есть недорогие модели.
На сайте IIHS опубликован длинный список. Но мы в OBOZ.UA выбрали из него самые доступные машины. Необязательно платить много, чтобы чувствовать себя в безопасности.
В Страховом институте дорожной безопасности США разработали новые, более строгие краш-тесты, чтобы проверить новые машины на соответствие современным требованиям. В рейтинг попали новые модели, которые справились с тестами лучше всех – с максимальными оценкам Top Safety Pick и Top Safety Pick+.
Самые безопасные недорогие автомобили 2025 года:
- Acura Integra;
- Honda Accord;
- Honda Civic;
- Honda HR-V;
- Honda Pilot;
- Hyundai Kona;
- Hyundai Tucson;
- Hyundai Santa Fe;
- Mazda 3;
- Mazda CX-30;
- Mazda CX-50;
- Subaru Forester;
- Subaru Ascent;
- Toyota Camry.
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