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Какие автомобили самые безопасные среди недорогих моделей: рейтинг 2025 года

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,4 т.
Hyundai Kona

В Страховом институте дорожной безопасности США (IIHS) проверили новые автомобили в строгих испытаниях. Для 2025 года в краш-тестах ужесточили проверку безопасности задних пассажиров, поэтому многие автомобили отсеялись. Однако в рейтинге еще есть недорогие модели.

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На сайте IIHS опубликован длинный список. Но мы в OBOZ.UA выбрали из него самые доступные машины. Необязательно платить много, чтобы чувствовать себя в безопасности.

В Страховом институте дорожной безопасности США разработали новые, более строгие краш-тесты, чтобы проверить новые машины на соответствие современным требованиям. В рейтинг попали новые модели, которые справились с тестами лучше всех – с максимальными оценкам Top Safety Pick и Top Safety Pick+.

Honda Civic

Самые безопасные недорогие автомобили 2025 года:

  • Acura Integra;
  • Honda Accord;
  • Honda Civic;
  • Honda HR-V;
  • Honda Pilot;
  • Hyundai Kona;
  • Hyundai Tucson;
  • Hyundai Santa Fe;
  • Mazda 3;
  • Mazda CX-30;
  • Mazda CX-50;
  • Subaru Forester;
  • Subaru Ascent;
  • Toyota Camry.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, эксперты назвали лучшие экономичные автомобили с пробегом.