Какие автомобили поднимаются в цене: список уникальных моделей

Автомобиль – это не только необходимость, но и долгосрочная инвестиция. Многие авто начинают терять стоимость после покупки и продолжают обесцениваться со временем.

Однако некоторые транспортные средства настолько уникальны, желательны, культовые и ограниченые в производстве, что с течением времени они только растут в цене. Эксперты рассказали, какие модели станут самой перспективной инвестицией.

Porsche 911 GT3 RS

Со стартовой ценой в 241 300 долларов США, 911 GT3 RS дорогой даже по стандартным расценкам Porsche. Авто имеет 518 лошадиных сил, трехсекундный разгон и максимальную скорость 450 км/ч.

Роб Диллан, основатель EVhype, подчеркнул, что Porsche 911 GT3 RS известен своим качеством. Эту модель часто ищут коллекционеры из-за ограниченного производства.

Ferrari 488 Pista

С максимальной мощностью в 720 лошадиных сил двигатель Ferrari 488 Pista превосходит даже мощный Porsche 911 GT3 RS – и это лишь одна из причин, почему коллекционеры готовы платить огромные деньги даже за подержанные модели.

"Эта модель из специальной серии Ferrari с двигателем V8 и имеет надежную репутацию", – сказал Диллан. Авто может похвастаться самым мощным двигателем V8 и является спортивным автомобилем специальной серии с высоким уровнем технологий.

"488 Pista сочетает в себе усовершенствованную аэродинамику с мощным двигателем, что делает его очень популярным среди энтузиастов и коллекционеров", – добавил Диллан. Согласно данным CarBuzz, б/у модели 2020 года можно найти по цене 500 000–900 000 долларов США.

Ford GT

Компания Ford выпустила последний автомобиль GT в 2022 модельном году. Авто станет качественной инвестицией.

"Ford GT – это современная классика, базирующаяся на наследии побед в Ле-Мане. Этот автомобиль ограниченного производства имеет историю, которую ценят, особенно потому, что он использует ностальгические и исторические ценности", – отметил Диллан. Разработанный с аэродинамически оптимальной каплеобразной формой, Ford GT мощностью 660 лошадиных сил продают в среднем за 500 000 долларов.

McLaren 720S

Легкий, но крепкий, как сталь, суперкар McLaren 720S может разгоняться от 0 до 100 км/ч за потрясающие 2,8 секунды. Это некоторые из преимуществ двигателя мощностью 720 лошадиных сил, максимальной скорости 340 км/ч и ограниченного производства. Еще одним преимуществом является постоянно растущая стоимость перепродажи.

"Не все McLaren это ценят, но 720S выделяется своими технологическими инновациями и исключительной производительностью, что делает его потенциальной классикой будущего", – сказал Диллан.

Модель 2023 стартовала от 310 500 долларов США.

Aston Martin DB11 AMR

Aston Martin DB11 AMR выпускался со стандартным 4-литровым двигателем V-8 с двойным турбонаддувом мощностью 528 лошадиных сил. Начальная цена составляет 220086 долларов США.

"Высокопроизводительный вариант DB11, AMR предлагает эксклюзивность и расширенные спецификации, которые с течением времени могут увеличить его стоимость, особенно учитывая престижную историю Aston Martin на рынке роскошных автомобилей", – подчеркнул Диллан.

Corvette Z06

Мелани Муссон, эксперт по автомобильной промышленности из AutoInsurance, обратила внимание на интересный нюанс. Когда вы пытаетесь определить какие автомобили со временем подорожают, вам нужно обратить внимание на то, какое количество сошло с конвейеров.

"Автомобиль, сделанный 100 000 раз, никогда не оценят так, как автомобиль, сделанный только 500 раз", – отметила Муссон.

Секрет высокой стоимости перепродажи Corvette Z06 как раз в его уникальности. Коллекционеры часто ищут кабриолеты и механические коробки.

"Поэтому модели Z06 с такими функциями, вероятно, неплохо оценят", – резюмировала эксперт.

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