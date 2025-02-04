Какие авто не следует покупать подержанными: самые плохие варианты

Если вы планируете купить подержанный автомобиль, важно тщательно выбирать, чтобы не потратить деньги зря. Подержанные машины могут являться хорошим вариантом для тех, кто хочет сэкономить, но важно учитывать несколько важных факторов.

Видео дня

Неправильный выбор может привести к дополнительным затратам на ремонт или обслуживание. Чтобы избежать таких ситуаций, автомобильные эксперты подготовили список машин, которые лучше обойти при покупке. Читайте дальше, чтобы узнать, какие подержанные автомобили не рекомендованы для покупки.

Автомобили концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA)

Список включает бренды Chrysler, Dodge, Jeep и Fiat, которые часто попадают в списки автомобилей, не рекомендуемые для покупки подержанными. Хотя некоторые модели, особенно большие грузовики и внедорожники, получили положительные отзывы, многие автомобили FCA имеют проблемы с надежностью.

Особенно это касается субкомпактных, компактных моделей и меньших внедорожников, где есть многочисленные технические неполадки. В частности, Chrysler имеет репутацию компании, которая медленно реагирует на распространенные проблемы, такие как дефекты двигателей у Chrysler PT Cruiser или проблемы с трансмиссией в Dodge Journey.

Спортивные автомобили

Часто считаются желанными и эмоционально привлекательными, но покупка б/у такого авто может быть не такой выгодной, как кажется на первый взгляд. Эксперт Крис Пайл из JustAnswer Auto советует избегать таких моделей как Ford Mustang, Chevy Camaro и Dodge Charger, поскольку они могут иметь много скрытых проблем после длительного использования.

Риск есть и при покупке роскошных спортивных автомобилей от Porsche или Lamborghini, поскольку эти машины часто или интенсивно ухаживают за сохранением их вида, или их эксплуатируют в экстремальных условиях, что может привести к серьезным механическим неполадкам. Поэтому перед покупкой важно тщательно проверить историю и состояние таких автомобилей.

Грузовики

Некоторые б/у грузовики могут быть не лучшим выбором, если вы хотите сделать выгодную покупку. Эксперт Крис Пайл советует избегать таких моделей, как Ford Super Duty, Dodge/Ram Heavy Duty, Chevy Silverado, Ford F-150 и грузовиков Dodge, поскольку эти машины часто испытывают чрезмерную нагрузку и злоупотребления.

Владельцы часто используют их для буксировки, превышающей допустимые нормы, или вносят изменения в конструкцию, преждевременно изнашивающую двигатель и трансмиссию. Поскольку такие грузовики имеют высокую начальную стоимость, предыдущие владельцы могли пренебрегать регулярным обслуживанием, что также может привести к серьезным поломкам.

Модели с ранними версиями бесступенчатой трансмиссии

Эксперты рекомендуют воздержаться от покупки автомобилей с ранними версиями бесступенчатой коробки передач (CVT). Они объясняют, что хотя CVT стала стандартом во многих современных автомобилях, ранние модели, в том числе некоторые от Nissan, имели серьезные проблемы с этой технологией.

По словам специалистов, эти автомобили часто нуждались в замене коробки передач после 80 000 миль пробега. Поэтому если вы рассматриваете такую покупку, важно учитывать возможные дополнительные затраты на ремонт или замену трансмиссии.

Люксовые бренды

Эксперты советуют избегать покупки б/у автомобилей от люксовых брендов, таких как Mercedes-Benz, BMW, Audi, Cadillac и Volvo. Хотя они могут показаться привлекательными из-за скидок на цену, эти машины часто требуют частых обновлений и имеют высокие затраты на обслуживание.

Бренды класса "люкс" быстро изнашиваются после определенного пробега, а также сильно обесцениваются со временем, что делает их менее выгодными для покупателей, ищущих надежный автомобиль. Бенеке предупреждает, что с таким выбором подержанного автомобиля можно столкнуться с высокими затратами на содержание и ремонт.

Электромобили раннего выпуска

Эксперты предупреждают, что первые модели электромобилей могут стать большой финансовой ловушкой для покупателей. Хотя подержанные электрические автомобили выглядят привлекательной альтернативой из-за экономии на топливе, старые модели, такие как Nissan Leaf, Ford Focus Electric и другие, могут иметь проблемы с быстро теряющими заряд аккумуляторами. Это значительно сокращает запас хода, что делает такие машины менее удобными для повседневного использования.

Не обслуживаемые подержанные авто

Эксперты рекомендуют быть осторожными при покупке подержанных автомобилей, не получавших должного обслуживания. И хотя такие транспортные средства могут выглядеть привлекательно снаружи, они могут скрывать серьезные механические проблемы, которые не всегда легко заметить. Брайан Муди из Kelley Blue Book отмечает, что без регулярного ухода автомобиль может быстро выйти из строя или нуждаться в дорогом ремонте. Такие машины часто имеют отметку "фирменный" или "спасенный", что указывает на их историю повреждений, например от наводнения или пожара.

Авто с аренды

Эксперты не советуют покупать автомобили, которые раньше были арендованы, поскольку такие машины часто не получают должного ухода и могут быть в плохом состоянии. Криса Пайл рекомендует избегать арендованных автомобилей, ведь они часто используются несколькими водителями, что может привести к интенсивному износу. Кроме того, важно проверить, попал ли автомобиль к дилеру через аукцион, ведь это типичный путь для арендованных автомобилей.

Ранее OBOZ.UA писал о лучших подержанных седанах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.