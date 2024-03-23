Какие авто лучше всего подойдут для семьи: названы идеальные варианты

Выбор семейного автомобиля – это важная задача, требующая тщательного обдумывания. Ведь авто должно не только отвечать вашим потребностям, но и быть безопасным, комфортным и экономичным.

На рынке представлен широкий спектр моделей, которые закроют большинство семейных нужд. ТopGear поделился подборкой лучших из них.

Форд Фокус

Ford Focus – это компактный переднеприводный автомобиль эконом-класса.

Основное его преимущество – комфортная езда вместе с приятной управляемостью и тихим салоном.

Porsche Taycan Cross Turismo

Cross Turismo, пожалуй, является наиболее полноценным скоростным универсалом, доступным сегодня.

Он не самый большой и не самый практичный, но ввиду его возможностей он стоит своих денег.

Skoda Superb Estate

Superb сочетает в себе огромное пространство внутри с типичными для Skoda практичными штрихами и мягкой подвеской.

Его интерьер довольно удобен и выглядит премиально.

BMW i5

BMW i5 – это задне- или полноприводный седан класса "Е".

Он совмещает в себе динамизм 3-й серии с роскошью 7-й серии.

Mercedes-Benz E-Class estate

Mercedes-Benz E-Class estate – это изысканный, комфортабельный, просторный универсал класса "E".

Он имеет динамичный дизайн и отлично подойдет для элегантного выполнения всех задач повседневной жизни.

Audi RS6 Avant

RS6 Avant – это один из самых быстрых, эффектных и выдающихся универсалов современности.

Работая над его четвертым поколением, дизайнеры постарались максимально индивидуализировать автомобиль.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Alfa Romeo Giulia – заднеприводный седан класса "D", пришедший на смену модели 159.

Это быстрый и довольно резкий, при необходимости автомобиль, но в то же время удобен для повседневной жизни.

Volkswagen Golf

"Эволюция во внешности, революция внутри", – таков один из слоганов, под которым был презентован очередной Гольф.

Авто имеет лучшее рулевое управление, утонченность, безопасность и современное освещение.

Audi Q4 e-tron

Q4 e-tron – это задне- или полноприводный электрический кроссовер класса "К2".

Он хороший семейный и мощный автомобиль, который значительно облегчит жизнь.

Peugeot 3008

Peugeot 3008 – это передне- или полноприводный кроссовер класса K1.

Узнать модернизированную версию можно по безрамочному грилю, который перетекает в горизонтальный рисунок на переднем бампере и соединен визуально с головной оптикой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что Volkswagen создал большой недорогой автомобиль для семьи.

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