Какие авто лучше всего подойдут для семьи: названы идеальные варианты
Выбор семейного автомобиля – это важная задача, требующая тщательного обдумывания. Ведь авто должно не только отвечать вашим потребностям, но и быть безопасным, комфортным и экономичным.
На рынке представлен широкий спектр моделей, которые закроют большинство семейных нужд. ТopGear поделился подборкой лучших из них.
Форд Фокус
Ford Focus – это компактный переднеприводный автомобиль эконом-класса.
Основное его преимущество – комфортная езда вместе с приятной управляемостью и тихим салоном.
Porsche Taycan Cross Turismo
Cross Turismo, пожалуй, является наиболее полноценным скоростным универсалом, доступным сегодня.
Он не самый большой и не самый практичный, но ввиду его возможностей он стоит своих денег.
Skoda Superb Estate
Superb сочетает в себе огромное пространство внутри с типичными для Skoda практичными штрихами и мягкой подвеской.
Его интерьер довольно удобен и выглядит премиально.
BMW i5
BMW i5 – это задне- или полноприводный седан класса "Е".
Он совмещает в себе динамизм 3-й серии с роскошью 7-й серии.
Mercedes-Benz E-Class estate
Mercedes-Benz E-Class estate – это изысканный, комфортабельный, просторный универсал класса "E".
Он имеет динамичный дизайн и отлично подойдет для элегантного выполнения всех задач повседневной жизни.
Audi RS6 Avant
RS6 Avant – это один из самых быстрых, эффектных и выдающихся универсалов современности.
Работая над его четвертым поколением, дизайнеры постарались максимально индивидуализировать автомобиль.
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
Alfa Romeo Giulia – заднеприводный седан класса "D", пришедший на смену модели 159.
Это быстрый и довольно резкий, при необходимости автомобиль, но в то же время удобен для повседневной жизни.
Volkswagen Golf
"Эволюция во внешности, революция внутри", – таков один из слоганов, под которым был презентован очередной Гольф.
Авто имеет лучшее рулевое управление, утонченность, безопасность и современное освещение.
Audi Q4 e-tron
Q4 e-tron – это задне- или полноприводный электрический кроссовер класса "К2".
Он хороший семейный и мощный автомобиль, который значительно облегчит жизнь.
Peugeot 3008
Peugeot 3008 – это передне- или полноприводный кроссовер класса K1.
Узнать модернизированную версию можно по безрамочному грилю, который перетекает в горизонтальный рисунок на переднем бампере и соединен визуально с головной оптикой.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что Volkswagen создал большой недорогой автомобиль для семьи.
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