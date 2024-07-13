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Какие авто лучше всего подходят для семьи: лидеры в разных категориях

Алина Милсент
Авто Oboz
3 минуты
27
Какие авто лучше всего подходят для семьи: лидеры в разных категориях

Выбор авто для всей семьи – непростая задача. Помимо стандартных характеристик, которые должен учитывать любой покупатель, включая стоимость, эффективность и практичность топлива, семейные автомобили должны легко вмещать дополнительные сиденья.

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Большим семьям, скорее всего, понадобится третий ряд сидений – минивэны или трехрядные внедорожники могут быть лучшим вариантом. Эксперты также рекомендуют рассмотреть полноприводные модели, чтобы повысить уверенность и безопасность.

Выбирая семейный автомобиль, покупатели обращают внимание также на дизайн интерьера и стандартные функции. Большинство новых автомобилей оснащено Apple CarPlay и Android Auto даже в базовой комплектации, но такие функции, как подогрев передних сидений и самый большой дисплей информационно-развлекательной системы, требуют средней или более высокой (то есть более дорогой) комплектации. Лучшие внедорожники для семей, такие как Kia Telluride, включают в себя большой сенсорный экран, большое количество USB-портов, климат-контроль для сидений второго ряда и адаптивный круиз-контроль в стандартной комплектации.

Минивены, например Honda Odyssey и Toyota Sienna, остаются эффективным выбором для семейного транспорта, говорят эксперты. Их большие раздвижные двери, низкая высота входа и квадратная форма обеспечивают большее внутреннее пространство, чем даже в 3-рядном внедорожнике. Они удивительно быстрые и ловкие, что делает их идеальным транспортным средством для семейных путешествий.

Для рейтинга семейных транспортных средств использовались следующие характеристики:

  1. функции комфорта/удобства, такие как подогрев/вентиляция сидений, задние климат-контроль, задние солнцезащитные шторки и двери подъемника с электроприводом;
  2. функции подключения, такие как Apple Carplay, Android Auto, USB-порты, точка доступа Wi-Fi;
  3. функции безопасности, такие как автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, система поддержания полосы движения и адаптивный круиз-контроль;
  4. функции хранения – такие как складные или съемные сиденья и скрытые места хранения.

Лучшие семейные маленькие автомобили

  • Toyota Corolla: 9,3/10
  • Mazda Mazda3 Хэтчбек: 9,1/10
  • Volkswagen Jetta: 9,1/10

Лучшие семейные автомобили среднего размера

  • Honda Accord: 9,6/10
  • Nissan Altima: 9,2/10
  • Hyundai Sonata: 9,0/10

Лучшие семейные премиум автомобили среднего размера

  • Lexus ES 250: 9,6/10
  • Audi A6: 9,1/10
  • Mercedes-Benz E-Class: 9,1/10

Лучшие большие семейные автомобили

  • Nissan Maxima: 9,3/10
  • Dodge Charger: 9,0/10

Лучшие семейные хэтчбеки

  • Mazda Mazda3 Хэтчбек: 9,1/10
  • Honda Civic (хэтчбек): 8,7/10
  • Volkswagen Golf GTI: 8,6/10

Лучшие семейные компактные автомобили

  • Toyota Corolla: 9,3/10
  • Mazda3 Хэтчбек: 9,1/10
  • Volkswagen Jetta: 9,1/10

Лучшие семейные роскошные компактные автомобили

  • Lexus IS 350: 9,5/10
  • Lexus IS 300: 9,3/10
  • BMW 3 серии: 9,2/10

Лучшие семейные субкомпактные внедорожники

  • Chevrolet Trax: 8,0/10
  • Hyundai Kona: 7,9/10
  • Honda HR-V: 7,8/10

Лучшие семейные роскошные субкомпактные внедорожники

  • Audi Q3: 8,4/10
  • Volvo XC40
  • Cadillac XT4

Лучшие семейные маленькие внедорожники

  • Ford Escape: 9,1/10
  • Honda CR-V: 9,0/10
  • GMC Terrain: 9,0/10

Лучшие внедорожники-кроссоверы

  • Chevrolet Blazer: 9,4/10
  • Honda Passport: 9,3/10
  • Hyundai Santa Fe: 9,3/10

Лучшие семейные роскошные кроссоверы

  • Acura MDX: 9,7/10
  • Lincoln Aviator: 9,3/10
  • BMW X3: 9,2/10

Лучшие семейные внедорожники среднего размера

  • Chevrolet Blazer: 9,4/10
  • Honda Passport: 9,3/10
  • Hyundai Santa Fe: 9,3/10

Лучшие семейные большие внедорожники

  • Ford Expedition: 9,5/10
  • Шевроле Traverse Limited
  • Jeep Grand Wagoneer L

Лучшие семейные 3-рядные внедорожники

  • Ford Expedition: 9,5/10
  • Hyundai Santa Fe: 9,3/10
  • Nissan Pathfinder: 9,3/10

Лучшие семейные 5-местные внедорожники

  • Ford Expedition: 9,5/10
  • Chevrolet Blazer: 9,4/10
  • Honda Passport: 9,3/10

Лучшие семейные 6-местные внедорожники

  • Hyundai Santa Fe: 9,3/10
  • Mazda CX-9: 9,3/10
  • Мазда СХ-90

Лучшие семейные 7-местные внедорожники

  • Hyundai Santa Fe: 9,3/10
  • Nissan Pathfinder: 9,3/10
  • Mazda CX-9: 9,3/10

Лучшие семейные 8-местные внедорожники

  • Ford Expedition: 9,5/10
  • Nissan Pathfinder: 9,3/10
  • Honda Pilot: 9,1/10.

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