Какие авто лучше всего подходят для семьи: лидеры в разных категориях
Выбор авто для всей семьи – непростая задача. Помимо стандартных характеристик, которые должен учитывать любой покупатель, включая стоимость, эффективность и практичность топлива, семейные автомобили должны легко вмещать дополнительные сиденья.
Большим семьям, скорее всего, понадобится третий ряд сидений – минивэны или трехрядные внедорожники могут быть лучшим вариантом. Эксперты также рекомендуют рассмотреть полноприводные модели, чтобы повысить уверенность и безопасность.
Выбирая семейный автомобиль, покупатели обращают внимание также на дизайн интерьера и стандартные функции. Большинство новых автомобилей оснащено Apple CarPlay и Android Auto даже в базовой комплектации, но такие функции, как подогрев передних сидений и самый большой дисплей информационно-развлекательной системы, требуют средней или более высокой (то есть более дорогой) комплектации. Лучшие внедорожники для семей, такие как Kia Telluride, включают в себя большой сенсорный экран, большое количество USB-портов, климат-контроль для сидений второго ряда и адаптивный круиз-контроль в стандартной комплектации.
Минивены, например Honda Odyssey и Toyota Sienna, остаются эффективным выбором для семейного транспорта, говорят эксперты. Их большие раздвижные двери, низкая высота входа и квадратная форма обеспечивают большее внутреннее пространство, чем даже в 3-рядном внедорожнике. Они удивительно быстрые и ловкие, что делает их идеальным транспортным средством для семейных путешествий.
Для рейтинга семейных транспортных средств использовались следующие характеристики:
- функции комфорта/удобства, такие как подогрев/вентиляция сидений, задние климат-контроль, задние солнцезащитные шторки и двери подъемника с электроприводом;
- функции подключения, такие как Apple Carplay, Android Auto, USB-порты, точка доступа Wi-Fi;
- функции безопасности, такие как автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, система поддержания полосы движения и адаптивный круиз-контроль;
- функции хранения – такие как складные или съемные сиденья и скрытые места хранения.
Лучшие семейные маленькие автомобили
- Toyota Corolla: 9,3/10
- Mazda Mazda3 Хэтчбек: 9,1/10
- Volkswagen Jetta: 9,1/10
Лучшие семейные автомобили среднего размера
- Honda Accord: 9,6/10
- Nissan Altima: 9,2/10
- Hyundai Sonata: 9,0/10
Лучшие семейные премиум автомобили среднего размера
- Lexus ES 250: 9,6/10
- Audi A6: 9,1/10
- Mercedes-Benz E-Class: 9,1/10
Лучшие большие семейные автомобили
- Nissan Maxima: 9,3/10
- Dodge Charger: 9,0/10
Лучшие семейные хэтчбеки
- Mazda Mazda3 Хэтчбек: 9,1/10
- Honda Civic (хэтчбек): 8,7/10
- Volkswagen Golf GTI: 8,6/10
Лучшие семейные компактные автомобили
- Toyota Corolla: 9,3/10
- Mazda3 Хэтчбек: 9,1/10
- Volkswagen Jetta: 9,1/10
Лучшие семейные роскошные компактные автомобили
- Lexus IS 350: 9,5/10
- Lexus IS 300: 9,3/10
- BMW 3 серии: 9,2/10
Лучшие семейные субкомпактные внедорожники
- Chevrolet Trax: 8,0/10
- Hyundai Kona: 7,9/10
- Honda HR-V: 7,8/10
Лучшие семейные роскошные субкомпактные внедорожники
- Audi Q3: 8,4/10
- Volvo XC40
- Cadillac XT4
Лучшие семейные маленькие внедорожники
- Ford Escape: 9,1/10
- Honda CR-V: 9,0/10
- GMC Terrain: 9,0/10
Лучшие внедорожники-кроссоверы
- Chevrolet Blazer: 9,4/10
- Honda Passport: 9,3/10
- Hyundai Santa Fe: 9,3/10
Лучшие семейные роскошные кроссоверы
- Acura MDX: 9,7/10
- Lincoln Aviator: 9,3/10
- BMW X3: 9,2/10
Лучшие семейные внедорожники среднего размера
- Chevrolet Blazer: 9,4/10
- Honda Passport: 9,3/10
- Hyundai Santa Fe: 9,3/10
Лучшие семейные большие внедорожники
- Ford Expedition: 9,5/10
- Шевроле Traverse Limited
- Jeep Grand Wagoneer L
Лучшие семейные 3-рядные внедорожники
- Ford Expedition: 9,5/10
- Hyundai Santa Fe: 9,3/10
- Nissan Pathfinder: 9,3/10
Лучшие семейные 5-местные внедорожники
- Ford Expedition: 9,5/10
- Chevrolet Blazer: 9,4/10
- Honda Passport: 9,3/10
Лучшие семейные 6-местные внедорожники
- Hyundai Santa Fe: 9,3/10
- Mazda CX-9: 9,3/10
- Мазда СХ-90
Лучшие семейные 7-местные внедорожники
- Hyundai Santa Fe: 9,3/10
- Nissan Pathfinder: 9,3/10
- Mazda CX-9: 9,3/10
Лучшие семейные 8-местные внедорожники
- Ford Expedition: 9,5/10
- Nissan Pathfinder: 9,3/10
- Honda Pilot: 9,1/10.
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