Какие авто лучше всего подходят для семьи: лидеры в разных категориях

Выбор авто для всей семьи – непростая задача. Помимо стандартных характеристик, которые должен учитывать любой покупатель, включая стоимость, эффективность и практичность топлива, семейные автомобили должны легко вмещать дополнительные сиденья.

Видео дня

Большим семьям, скорее всего, понадобится третий ряд сидений – минивэны или трехрядные внедорожники могут быть лучшим вариантом. Эксперты также рекомендуют рассмотреть полноприводные модели, чтобы повысить уверенность и безопасность.

Выбирая семейный автомобиль, покупатели обращают внимание также на дизайн интерьера и стандартные функции. Большинство новых автомобилей оснащено Apple CarPlay и Android Auto даже в базовой комплектации, но такие функции, как подогрев передних сидений и самый большой дисплей информационно-развлекательной системы, требуют средней или более высокой (то есть более дорогой) комплектации. Лучшие внедорожники для семей, такие как Kia Telluride, включают в себя большой сенсорный экран, большое количество USB-портов, климат-контроль для сидений второго ряда и адаптивный круиз-контроль в стандартной комплектации.

Минивены, например Honda Odyssey и Toyota Sienna, остаются эффективным выбором для семейного транспорта, говорят эксперты. Их большие раздвижные двери, низкая высота входа и квадратная форма обеспечивают большее внутреннее пространство, чем даже в 3-рядном внедорожнике. Они удивительно быстрые и ловкие, что делает их идеальным транспортным средством для семейных путешествий.

Для рейтинга семейных транспортных средств использовались следующие характеристики:

функции комфорта/удобства, такие как подогрев/вентиляция сидений, задние климат-контроль, задние солнцезащитные шторки и двери подъемника с электроприводом; функции подключения, такие как Apple Carplay, Android Auto, USB-порты, точка доступа Wi-Fi; функции безопасности, такие как автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, система поддержания полосы движения и адаптивный круиз-контроль; функции хранения – такие как складные или съемные сиденья и скрытые места хранения.

Лучшие семейные маленькие автомобили

Toyota Corolla: 9,3/10

Mazda Mazda3 Хэтчбек: 9,1/10

Volkswagen Jetta: 9,1/10

Лучшие семейные автомобили среднего размера

Honda Accord: 9,6/10

Nissan Altima: 9,2/10

Hyundai Sonata: 9,0/10

Лучшие семейные премиум автомобили среднего размера

Lexus ES 250: 9,6/10

Audi A6: 9,1/10

Mercedes-Benz E-Class: 9,1/10

Лучшие большие семейные автомобили

Nissan Maxima: 9,3/10

Dodge Charger: 9,0/10

Лучшие семейные хэтчбеки

Mazda Mazda3 Хэтчбек: 9,1/10

Honda Civic (хэтчбек): 8,7/10

Volkswagen Golf GTI: 8,6/10

Лучшие семейные компактные автомобили

Toyota Corolla: 9,3/10

Mazda3 Хэтчбек: 9,1/10

Volkswagen Jetta: 9,1/10

Лучшие семейные роскошные компактные автомобили

Lexus IS 350: 9,5/10

Lexus IS 300: 9,3/10

BMW 3 серии: 9,2/10

Лучшие семейные субкомпактные внедорожники

Chevrolet Trax: 8,0/10

Hyundai Kona: 7,9/10

Honda HR-V: 7,8/10

Лучшие семейные роскошные субкомпактные внедорожники

Audi Q3: 8,4/10

Volvo XC40

Cadillac XT4

Лучшие семейные маленькие внедорожники

Ford Escape: 9,1/10

Honda CR-V: 9,0/10

GMC Terrain: 9,0/10

Лучшие внедорожники-кроссоверы

Chevrolet Blazer: 9,4/10

Honda Passport: 9,3/10

Hyundai Santa Fe: 9,3/10

Лучшие семейные роскошные кроссоверы

Acura MDX: 9,7/10

Lincoln Aviator: 9,3/10

BMW X3: 9,2/10

Лучшие семейные внедорожники среднего размера

Chevrolet Blazer: 9,4/10

Honda Passport: 9,3/10

Hyundai Santa Fe: 9,3/10

Лучшие семейные большие внедорожники

Ford Expedition: 9,5/10

Шевроле Traverse Limited

Jeep Grand Wagoneer L

Лучшие семейные 3-рядные внедорожники

Ford Expedition: 9,5/10

Hyundai Santa Fe: 9,3/10

Nissan Pathfinder: 9,3/10

Лучшие семейные 5-местные внедорожники

Ford Expedition: 9,5/10

Chevrolet Blazer: 9,4/10

Honda Passport: 9,3/10

Лучшие семейные 6-местные внедорожники

Hyundai Santa Fe: 9,3/10

Mazda CX-9: 9,3/10

Мазда СХ-90

Лучшие семейные 7-местные внедорожники

Hyundai Santa Fe: 9,3/10

Nissan Pathfinder: 9,3/10

Mazda CX-9: 9,3/10

Лучшие семейные 8-местные внедорожники

Ford Expedition: 9,5/10

Nissan Pathfinder: 9,3/10

Honda Pilot: 9,1/10.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие внедорожники эксперты покупать не стоит.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.