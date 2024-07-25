Какая очередность проезда на перекрестке? Хитрая задача по ПДД с велосипедистом
Перекресток – зоны повышенной опасности. Всем участникам дорожного движения следует быть особенно осмотрительными. Больше всего проблем возникает с очередностью проезда.
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите очередность проезда.
Какая очередность проезда на перекрестке?
- Велосипедист, трамвай;
- Трамвай, велосипедист;
- Всё зависит от скоростей транспортных средств.
Объяснение
Пункт 16.11 ПДД устанавливает, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.
Итак, велосипедист двигается по главной дороге, поэтому имеет преимущество в движении.
Правильный ответ
Первым проедет велосипедист, а затем – трамвай, поэтому правильный ответ – 1.
Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, может ли водитель выполнить разворот на перекрестке.
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