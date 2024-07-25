Какая очередность проезда на перекрестке? Хитрая задача по ПДД с велосипедистом

Перекресток – зоны повышенной опасности. Всем участникам дорожного движения следует быть особенно осмотрительными. Больше всего проблем возникает с очередностью проезда.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите очередность проезда.

Какая очередность проезда на перекрестке?

Велосипедист, трамвай; Трамвай, велосипедист; Всё зависит от скоростей транспортных средств.

Объяснение

Пункт 16.11 ПДД устанавливает, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

Итак, велосипедист двигается по главной дороге, поэтому имеет преимущество в движении.

Правильный ответ

Первым проедет велосипедист, а затем – трамвай, поэтому правильный ответ – 1.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, может ли водитель выполнить разворот на перекрестке.

Также OBOZ.UA предлагал проверить знания интересным тестом о правилах парковки.

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