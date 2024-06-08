Как проехать перекресток, если светофоры не работают: важные правила

В условиях отключения света, вновь начавшихся в Украине из-за российских обстрелов, вернулась и такая неприятность, как нерабочие светофоры на дорогах. Поэтому стало столь важно вспомнить требования ПДД о проезде перекрестков.

OBOZ.UA рассказывает подробнее, как нужно вести себя водителям, чтобы безопасно преодолевать пересечение дорог, которое не регулируется светофором. Следуя этим правилам, вы не создадите аварийной ситуации.

Снижайте скорость

Первое правило в любой непонятной ситуации на дороге – это сбрасывать скорость. Особенно важно притормаживать перед перекрестком в темное время суток, когда пешеходов может быть плохо видно при отсутствии уличного освещения. Безопаснее всего будет, если вы замедлитесь до 20-30 км/ч.

Следите за сигналами регулировщика

На особо сложных и аварийно опасных перекрестках при отключении электричества могут появляться регулировщики. Их сигналы всегда имеют приоритет перед сигналами светофора, дорожными знаками и разметкой. Обязательно вспомните, что означают все их жесты.

Дорожные знаки и правило препятствия справа

Если на пересечении дорог не работают светофоры и нет регулировщика, ключевыми становятся дорожные знаки, которые указывают, какая дорога является главной и регулируют другие нюансы проезда. При их отсутствии перекресток считается равнозначным. В таком случае проезжать его водители должны в соответствии с правилом препятствия справа. Проезжать первым должен тот, у кого нет препятствия с правой по направлению его движения стороны.

Исключением из этого правила является проезд кругового перекрестка. В таком случае приоритет автоматически имеют водители, уже выехавшие на круг, если иное не предусмотрено дорожными знаками. Поэтому опять же обращайте на них особое внимание.

Не забывайте о вежливости

От вежливости и сдержанности водителей на дороге во многом зависит безопасность движения. Поэтому, находясь за рулем, всегда сохраняйте спокойствие – не сигнальте без крайней необходимости, даже если ваш визави сто раз не прав. Также пропускайте водителей со второстепенной дороги, если видите, что там собралась пробка из-за того, что главный путь имеет очень интенсивное движение. В условиях отключения света всем может быть морально непросто, поэтому, если можете не портить настроение другим водителям и пешеходам, не портите его.

А проверить свои знания по проезду перекрестков OBOZ.UA предлагает с помощью задачи – определите, в каком порядке должны проехать пересечение дорог все водители.

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