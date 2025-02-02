Как правильно разъехаться на перекрестке: хитрая задача по ПДД

Перекрестки – места повышенной опасности, поэтому следует быть внимательными, осторожными и соблюдать правила дорожного движения. Правильный разъезд на перекрестке – это не только вопрос этикета на дороге, но и безопасности. Соблюдение ПДД в этой ситуации поможет избежать аварий.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить очередность проезда.

В каком порядке автомобили проедут этот перекресток?

Красный вместе с желтым, грузовик; Грузовик, красный вместе с желтым; Красный, грузовик, желтый; Желтый, грузовик, красный.

Объяснение

На рисунке изображен перекресток, к которому подъехали три автомобиля. Желтый и синий грузовик поворачивают налево, а красный поворачивает направо. Перекресток явно не оборудован светофорами и является нерегулируемым, также на нем отсутствуют какие-либо знаки. Все дороги имеют одинаковое покрытие, а значит перед нами нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.

Пункт 16.12 ПДД устанавливает, что на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Согласно этому правилу, водители красного и грузового автомобилей имеют преимущество перед водителем желтого, поскольку у них препятствия с правой стороны нет. То есть желтый автомобиль точно проезжает последним.

Таким образом, автомобили разъедутся в следующем порядке: красный автомобиль, затем грузовой и последним проедет желтый автомобиль.

Правильный ответ

Правильный ответ 3 – красный автомобиль, грузовик, желтый автомобиль.

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