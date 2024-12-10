Что означает дорожный знак? Коварная задача для водителей
Регулировка движения на дорогах осуществляется посредством знаков, разметки, светофоров, а также сигналов регулировщика. Знание дорожных знаков является необходимым требованием для каждого участника дорожного движения.
Предлагаем проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, что означает дорожный знак.
Изображенный дорожный знак:
- Позволяет маршрут движения только в направлении стрелки;
- Запрещает маршрут движения в направлении стрелки;
- Указывает маршрут движения, если на перекрестке движение в отдельных направлениях запрещено.
Объяснение
Пункт 8.2 ПДД устанавливает, что дорожные знаки имеют преимущество перед разметкой и могут быть постоянными, временными и с переменной информацией.
Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с желтым фоном и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками.
Знак 5.62 "Схема движения" имеет несколько значений.
Этот знак:
- обозначает маршрут движения, если на перекрестке движение по отдельным направлениям запрещено;
- или обозначает разрешенные направления движения на перекрестке со сложной планировкой.
Примечательно, что знаки должны размещаться таким образом, чтобы их было хорошо видно участникам дорожного движения как в светлое, так и в темное время суток. При этом они не должны быть закрыты полностью или частично от участников дорожного движения любыми препятствиями.
Дорожные знаки должны быть видны на расстоянии не менее 100 м по направлению движения и расположены не выше 6 м над уровнем проезжей части.
Правильный ответ
Следовательно, правильный ответ – 3. Знак 5.62 обозначает маршрут движения, если на перекрестке движение в отдельных направлениях запрещено
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- определите, что означают эти дорожные знаки;
- пройдите непростой тест на знание сигналов регулировщика и проезд перекрестка;
- или найдите нарушителя ПДД.
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