Что означает дорожный знак? Коварная задача для водителей

Регулировка движения на дорогах осуществляется посредством знаков, разметки, светофоров, а также сигналов регулировщика. Знание дорожных знаков является необходимым требованием для каждого участника дорожного движения.

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Предлагаем проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, что означает дорожный знак.

Изображенный дорожный знак:

Позволяет маршрут движения только в направлении стрелки; Запрещает маршрут движения в направлении стрелки; Указывает маршрут движения, если на перекрестке движение в отдельных направлениях запрещено.

Объяснение

Пункт 8.2 ПДД устанавливает, что дорожные знаки имеют преимущество перед разметкой и могут быть постоянными, временными и с переменной информацией.

Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с желтым фоном и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками.

Знак 5.62 "Схема движения" имеет несколько значений.

Этот знак:

обозначает маршрут движения, если на перекрестке движение по отдельным направлениям запрещено;

или обозначает разрешенные направления движения на перекрестке со сложной планировкой.

Примечательно, что знаки должны размещаться таким образом, чтобы их было хорошо видно участникам дорожного движения как в светлое, так и в темное время суток. При этом они не должны быть закрыты полностью или частично от участников дорожного движения любыми препятствиями.

Дорожные знаки должны быть видны на расстоянии не менее 100 м по направлению движения и расположены не выше 6 м над уровнем проезжей части.

Правильный ответ

Следовательно, правильный ответ – 3. Знак 5.62 обозначает маршрут движения, если на перекрестке движение в отдельных направлениях запрещено

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