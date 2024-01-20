Как избавиться от неприятного запаха от сидений авто: лайфхак

Автомобильные сиденья, особенно с текстильной обивкой обладают одним неприятным свойством – они сильно впитывают запахи из салона. Учитывая, что пахнет там топливом и выхлопами, а к ним добавляются сигаретный дым, запахи домашних животных, если вы возите их с собой и т.д., то в результате все это может превратиться в откровенную вонь.

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Хорошая новость состоит в том, что запах этот можно вывести. Лайфхаком поделился тиктокер Кит Гриффит, который собирает и испытывает советы для автомобилистов.

По его словам, средство, которое позволит убрать запах от автомобильных сидений и салона в целом, можно изготовить на основе кока-колы. Для этого понадобится 250 мл напитка. Его нужно перелить в бутылку с распылителем и добавить половину колпачка жидкого стирального средства или жидкости для мытья посуды. Тщательно смешайте составляющие – волшебный спрей готов.

Основной трюк состоит в том, что собственно чистить им ничего не придется. Все, что нужно, это распылить жидкость по всему салону или, например, над диваном дома. Потребуется небольшое количество средства – промачивать им поверхности не нужно. Спрей не оставит разводов и липкого налета и полностью устранит дурной запах.

В комментариях Киту предложили использовать еще один способ, даже более простой в использовании. Чтобы убрать все посторонние запахи в салоне авто, нужно утром после того, как вы приедете на работу, налить в открытую емкость чашку дистиллированного белого уксуса и оставили его стоять без крышки на весь рабочий день. Вечером останется только проветрить авто – все посторонние запахи исчезнут вместе с испарениями уксуса. "Я не знаю, как это работает, но оно работает", – написали тиктокеру в комментариях.

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