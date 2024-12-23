Jeep готовит к премьере новый недорогой кроссовер: каким он будет

Знаменитый недорогой кроссовер Jeep Compass готовят к премьере в новом поколении. Модель действительно станет совсем другим автомобилем – о технике многое известно. Осталось выяснить, каким будет дизайн.

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Новый Jeep Compass 3 поколения уже показали на официальном изображении, которое несет интригующую функцию, поэтому не отличается информативностью. На канале TALK WHEELS тем временем решили показать более полную картину.

Хотя пока неизвестно, насколько близка к реальности эта работа. Особенно с учетом того, что рендеры все же выполнили на основе актуального автомобиля.

В последний раз Jeep Compass сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland. В этом есть плюсы и минусы.

Новый Jeep Compass 2025 модельного года выйдет на рынок как EV и гибрид. Однако полный привод теперь будет предлагаться только в полностью электрическом исполнении. Электромобиль ожидается с максимальной батареей емкостью 98 кВтч и запасом хода 700 км в топовом исполнении.

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