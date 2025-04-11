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Из-за США в Украине вырастут цены: какие автомобили уже подорожали

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
4,6 т.
Jeep Compass

В США б/у автомобили, которые популярно привозить в Украину, подорожали после введения тарифов Дональда Трампа на новые машины. Спрос на вторичном рынке естественным образом увеличился, что и привело к росту цен. То же самое произойдет и в Украине.

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Подробности сообщают эксперты iSeeCars. Специалисты назвали популярные машины с пробегом, которые уже подорожали. Это произошло впервые за два с половиной года. Пока рост отмечается в 1%. Однако ожидается дальнейший рост цен.

Президент США Дональд Трамп с начала 2025 года дважды неудачно пытался ввести тарифы в размере 25% на зарубежные автомобили, которые ввозят в США. В третий раз ему это удалось. Из-за этого самые дешевые машины подорожают даже в Украине.

Ford Explorer

Какие б/у машины в США уже подорожали:

  • Ford F-150;
  • Toyota Highlander;
  • Toyota Tacoma;
  • Ford Explorer;
  • Toyota RAV4;
  • Honda CR-V;
  • Mazda CX-5;
  • Honda Accord;
  • Ford Edge;
  • Hyundai Santa Fe;
  • Toyota Camry;
  • Honda Civic;
  • Kia Sportage;
  • Hyundai Tucson;
  • Nissan Rogue;
  • Ford Escape;
  • Jeep Compass;
  • Nissan Altima;
  • Toyota Corolla;
  • Kia Forte.

Новые тарифы 2025 года вступили в силу 3 апреля. Эксперты отрасли ожидают роста цен на новые автомобили в США в диапазоне от 5000 до 15 000 долларов.

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