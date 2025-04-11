Из-за США в Украине вырастут цены: какие автомобили уже подорожали
В США б/у автомобили, которые популярно привозить в Украину, подорожали после введения тарифов Дональда Трампа на новые машины. Спрос на вторичном рынке естественным образом увеличился, что и привело к росту цен. То же самое произойдет и в Украине.
Подробности сообщают эксперты iSeeCars. Специалисты назвали популярные машины с пробегом, которые уже подорожали. Это произошло впервые за два с половиной года. Пока рост отмечается в 1%. Однако ожидается дальнейший рост цен.
Президент США Дональд Трамп с начала 2025 года дважды неудачно пытался ввести тарифы в размере 25% на зарубежные автомобили, которые ввозят в США. В третий раз ему это удалось. Из-за этого самые дешевые машины подорожают даже в Украине.
Какие б/у машины в США уже подорожали:
- Ford F-150;
- Toyota Highlander;
- Toyota Tacoma;
- Ford Explorer;
- Toyota RAV4;
- Honda CR-V;
- Mazda CX-5;
- Honda Accord;
- Ford Edge;
- Hyundai Santa Fe;
- Toyota Camry;
- Honda Civic;
- Kia Sportage;
- Hyundai Tucson;
- Nissan Rogue;
- Ford Escape;
- Jeep Compass;
- Nissan Altima;
- Toyota Corolla;
- Kia Forte.
Новые тарифы 2025 года вступили в силу 3 апреля. Эксперты отрасли ожидают роста цен на новые автомобили в США в диапазоне от 5000 до 15 000 долларов.
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