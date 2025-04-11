Из-за США в Украине вырастут цены: какие автомобили уже подорожали

В США б/у автомобили, которые популярно привозить в Украину, подорожали после введения тарифов Дональда Трампа на новые машины. Спрос на вторичном рынке естественным образом увеличился, что и привело к росту цен. То же самое произойдет и в Украине.

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Подробности сообщают эксперты iSeeCars. Специалисты назвали популярные машины с пробегом, которые уже подорожали. Это произошло впервые за два с половиной года. Пока рост отмечается в 1%. Однако ожидается дальнейший рост цен.

Президент США Дональд Трамп с начала 2025 года дважды неудачно пытался ввести тарифы в размере 25% на зарубежные автомобили, которые ввозят в США. В третий раз ему это удалось. Из-за этого самые дешевые машины подорожают даже в Украине.

Какие б/у машины в США уже подорожали:

Ford F-150;

Toyota Highlander;

Toyota Tacoma;

Ford Explorer;

Toyota RAV4;

Honda CR-V;

Mazda CX-5;

Honda Accord;

Ford Edge;

Hyundai Santa Fe;

Toyota Camry;

Honda Civic;

Kia Sportage;

Hyundai Tucson;

Nissan Rogue;

Ford Escape;

Jeep Compass;

Nissan Altima;

Toyota Corolla;

Kia Forte.

Новые тарифы 2025 года вступили в силу 3 апреля. Эксперты отрасли ожидают роста цен на новые автомобили в США в диапазоне от 5000 до 15 000 долларов.

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