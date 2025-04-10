Самый доступный электроседан BMW показали в сети. Фото

Новую BMW 3 Series 2027 модельного года разрабатывают в рамках архитектуры Neue Klasse. Название – дань истории баварского бренда. Модель i3 окажется самым доступным электроседаном компании, машину показали на фото.

Видео дня

Премьера BMW 3 Series состоится позже. А пока в Motor1 показали свой взгляд на внешность автомобиля. Официально дизайн пока скрывают, но образ машины воссоздали на основе шпионских фото.

Новинка окажется доступнее более крупных моделей BMW i5 и i7. Это первая серийная модель новой линейки Neue Klasse. В рамках этой архитектуры появится несколько автомобилей. При этом машины будут предлагать максимально широкий диапазон силовых установок.

Новая BMW 3 Series 2027 года выйдет на рынок в том числе как электромобиль BMW i3. Но не стоит путать новинку с одноименным компактным электрическим хэтчбеком, который уже покинул модельную линейку. Это совершенно другая машина. Как известно, долгожданный седан будет похож на концепт 2023 года.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, новый электрический кроссовер Mazda рассекретили почти полностью.