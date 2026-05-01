Из Японии и Франции: украинцы выбрали свои любимые автомобили

Украинские покупатели выбрали свои любимые автомобили. В лидерах – производители недорогих машин из Японии и Франции. Новая статистика опубликована на фоне роста продаж.

Новых машин теперь покупают больше. При этом украинцы традиционно отдают предпочтение самым известным брендам, которые по очереди занимают лидирующие позиции. Подробности стали известны организации Укравтопром.

В апреле 2026 года рынок новых машин составил 6,2 тыс. экземпляров. Результат на 5% превысил статистику марта и оказался на 3% выше прошлогоднего показателя.

Самые популярные новые автомобили в Украине:

Toyota (760 шт.); Renault (653 шт.); Skoda (450 шт.); BYD (448 шт.); BMW (442 шт.); Volkswagen (412 шт.); Hyundai (337 шт.); Mazda (244 шт.); Nissan (216 шт.); Suzuki (188 шт.).

В рейтинге выделяется BMW. Но в последнее время в Украине растет спрос на дорогие премиальные автомобили.

