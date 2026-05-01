Покупателям не понравились эти машины: какие недорогие авто плохо продаются

Сегодня высокий спрос наблюдается на автомобили с самыми низкими ценами. Но некоторые подобные машины не понравились покупателям. В итоге они плохо продаются, из-за чего у дилеров накапливаются запасы.

Видео дня

В то время, как за одними машинами покупатели выстраиваются в очереди, другие автомобили испытывают трудности с поиском нового владельца. В Motor1 назвали новые авто, которые плохо продаются в США – на самом показательном рынке в мире.

В списке оказались разные машины, в том числе премиальные модели. Но нас в OBOZ.UA интересуют менее дорогие автомобили, которые все равно не сумели привлечь внимание покупателей.

Какие автомобили плохо продаются в 2026 году:

Audi Q4 Sportback E-Tron;

Toyota C-HR;

Fiat 500e.

Именно эти автомобили дольше других задерживаются на площадках дилеров. Несмотря на то, что эти модели можно назвать выгодными предложениями, другие машины справляются намного лучше.

Ранее медиа сообщали, что покупатели также не спешат раскупать запасы Chevrolet Malibu, Dodge Hornet и Cadillac XT4. У дилеров эти модели задерживаются надолго.

OBOZ.UA рассказывал про новый недорогой кроссовер Jeep.