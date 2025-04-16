Илон Маск и Tesla в прошлом: появилось первое фото электрокара Джеффа Безоса

Когда Илон Маск попал на работу в Tesla, "звездный мальчик" быстро начал сиять. Но пришло время уйти в прошлое: уже появился новый электрокар. От Джеффа Безоса из Amazon. Известно, что автомобиль будет очень дешевым.

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Это уже потенциальный хит. Подробности стали известны Carscoops. Зарубежные СМИ преподносят новый бюджетник именно как электромобиль Джеффа Безоса. Хотя, на самом деле, американский миллиардер является крупным инвестором.

Компания Slate Auto готовит к дебюту свой дешевый электрический пикап. По этому случаю развернулась тизерная кампания. В скором времени автомобиль рассекретят полностью, хотя недавно в сети уже показали эту машину "в полный рост" до премьеры.

Фактически, дизайн не является тайной. Простой геометричный силуэт, прямые линии и круглые фары – все те модные штуки, которые мы так любим сегодня. Известно, что в кабине будет два кресла, а позади – длинный грузовой отсек.

Анонсированная цена Slate Auto (название модели держат в секрете) – 25 000 долларов. Детали спецификации пока неизвестны. В продаже ожидается в 2026 году.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый бюджетный электрокар Nissan.