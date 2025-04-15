Втрое дешевле: доступного соперника Tesla от Nissan показали на новых фото

Бюджетный седан Nissan N7 2025 года показали на новых фото перед стартом продаж. Несмотря на то, что новый соперник Tesla Model S предлагает большой запас хода, он оказался втрое дешевле.

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Новая модель Nissan N7 2025 получила удивительно низкую цену и достойные характеристики. Новые фото показывает CarNewsChina. Первые экземпляры уже поступили в дилерские салоны в Китае.

Новый седан Nissan N7 2025 удивил своим форматом. Компания не стала в очередной раз создавать электрический кроссовер. Не смотря на то, что новинка основана на концепте Nissan Epoch, дизайн отошел достаточно далеко от первоначальной задумки.

По этой причине автомобиль трудно безошибочно идентифицировать именно как Nissan. Еще одна неожиданность – размеры. Крупный седан вытянулся на 4930 мм в длину при колесной базе в 2915 мм.

Электрический Nissan N7 получил два варианта мощностью 220 и 270 сил. Запас хода с самой крупной батареей емкостью 70 кВтч превышает 600 км. Цена Nissan N7 – от 27 000 долларов.

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