Идеальные для семьи: названы лучшие семиместные авто

При выборе семейного авто на первое место выходят вопросы надежности, безопасности и комфорта. Найти семиместную модель с идеальным соотношением цены и качества – задача со звездочкой.

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Эксперты говорят, что, несмотря на свой возраст, Volvo XC90 до сих пор остается лучшим семиместным автомобилем на рынке. Это благодаря сочетанию практичности, технологии, качества материалов, надежности и управляемости. В списке лидеров оказались еще несколько превосходных семиместных вариантов.

Volvo XC90

Специалисты считают Volvo XC90 самым лучшим семиместным автомобилем. Тот факт, что он имеет высокие рейтинги продаж уже почти 10 лет, является свидетельством его убедительного сочетания пространства, практичности и комфорта.

Некоторые конкуренты более маневренны в управлении или предлагают более современные технологии, но XC90 имеет превосходный баланс производительности, эффективности и низких эксплуатационных затрат. Наибольшим преимуществом XC90 является его просторный, хорошо оборудованный салон, обладающий высоким качеством и изысканной отделкой. Единственным вариантом двигателя является мягкий бензиновый гибрид мощностью 247 л.с., но на рынке подержанных автомобилей доступен широкий выбор силовых агрегатов, в том числе мощные PHEV.

Dacia Jogger

Расположенный между универсалом, минивэном и внедорожником, Jogger содержит достаточно места для семи взрослых, хотя третий ряд лучше оставить детям во время продолжительных путешествий. С опущенными или полностью снятыми задними сиденьями доступно до 2094 литров грузоподъемности.

Jogger имеет 1-литровый двигатель с турбонаддувом. Легкое и точное рулевое управление сочетается с несколько приподнятым положением сидения, что делает Jogger надежным и комфортным выбором.

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe всегда был одним из фаворитов на рынке семиместных автомобилей, и его обновление в 2024 году закрепило его позицию в качестве основного варианта. Вместе с полностью обновленным дизайном в стиле ретро, ​​Santa Fe стал большим и просторным.

Размер багажника зависит от спецификации и трансмиссии, но семиместный PHEV имеет объем 985 литров со сложенными крайними задними сиденьями (по сравнению с 992 литрами у обычного гибрида) или 621 литром со сложенными сиденьями.

Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan – это традиционный MPV, предлагающий непревзойденное пространство и универсальность. Имеются бензиновые, дизельные и PHEV варианты. Последний использует 1,4-литровый бензиновый двигатель и электродвигатель на 215 л.с.

Козырем Multivan является его модульный салон, который можно организовать так, как вам заблагорассудится, с более чем достаточным количеством места для семи пассажиров. Кроме того, он имеет раздвижную дверь с каждой стороны.

Land Rover Defender 130

Самый большой Land Rover Defender должен был быть кандидатом на вершину этого чарта, ведь интерьер с продуманной конфигурацией предлагает целых восемь мест. Купите пятидверный Defender 110 с длинной колесной базой, и JLR предложит вам на выбор пять, шесть или семь пассажирских сидений, а в удлиненном Defender 130 можно разместить восемь пассажирских сидений в формате 2/3/3.

В семиместном Defender есть сиденья третьего ряда, которые поменьше, чем у родственных Land Rover Discovery. В 130 вы можете взять восемь пассажиров и по-прежнему иметь очень полезный 400-литровый багажник, хотя компромиссом является огромная длина автомобиля 5,4 м.

Kia EV9

EV9 поставляется с аккумулятором емкостью 99,8 кВт/ч. У модели с одним двигателем и задним приводом мощностью 200 л.с. официальный запас хода составляет 560 км.

Сидения третьего ряда достаточно велики для взрослых. Крайние задние сиденья складываются и разворачиваются электроприводом. С поднятыми всеми сиденьями багажник достаточно велик для разумного количества груза. Официальный запас хода модели с двойным двигателем и полным приводом составляет 503 км.

Peugeot 5008

Недавно появившаяся модель третьего поколения обеспечивает еще большую универсальность. Это первый семиместный Peugeot, доступный как гибридный и электрический, а его новый дизайн действительно привлекает внимание.

С точки зрения пространства, 5008 предлагает 916 литров багажника со сложенным третьим рядом сидений – больше, чем у Hyundai Santa Fe, Dacia Jogger и Skoda Kodiaq, что уменьшается до 348 литров со всеми сиденьями на своих местах. Несмотря на свой размер, 5008 также обладает хорошей управляемостью. Конечно, это не хэтчбек, но им легко маневрировать на низких скоростях и опыт Peugeot с гибридами означает, что его линейка силовых агрегатов достаточно усовершенствована.

Skoda Kodiaq

Skoda вышла на рынок семиместных внедорожников в 2016 году, выпустив автомобиль, достаточно умело разделивший разницу между полноразмерными и среднеразмерными вариантами.

Новый Mk2 Kodiaq имеет просторный салон и большой багажник, и все его версии помимо варианта с нижней подножкой имеют семь мест в стандартной комплектации. Линейка двигателей Kodiaq достаточно широка, предлагает широкий выбор как бензиновых, так и дизельных вариантов.

Mercedes-Benz GLB

GLB доступен в версиях 200 бензин, 200d дизель, 220d дизель или AMG 35 бензин, позаимствовавший свой 2-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 302 л.с. с турбонаддувом у горячего хэтчбека AMG A35.

Даже базовый бензиновый двигатель обеспечивает достаточную производительность, а качество езды поражает благодаря адаптивным амортизаторам. Полноприводные модели 4Matic отлично себя чувствуют на бездорожье, конкурируя с Land Rover Discovery Sport. Он доступен в моделях EQB 300 мощностью 225 л.с. и EQB 350 мощностью 288 л.с., оба с двухмоторным и полным приводом.

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