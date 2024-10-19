Hyundai выпустит новый электрический внедорожник: что известно об Inster Cross

Внедорожники – самый актуальный сегмент на рынке в преддверии зимней непогоды. Стало известно, что автогигант Hyundai дополнит модельный ряд более авантюрной отделкой Inster под названием Cross. Несмотря на передний привод, Inster Cross ориентирован на бездорожье, обладая прочным обвесом, багажником на крыше и комплектом новых колес для более жесткого образа.

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Inster дебютировал в июне прошлого года как чуть более длинная, полностью электрическая версия субкомпактного кроссовера Hyundai Casper. Детали рассказало издание Carscoops.

Новая отделка Cross базируется на платформе Inster и усиливает акцентные детали, добавляя более выраженные передний и задний бамперы с большими защитными пластинами и черным покрытием. Автомобиль создан все для того, чтобы справиться с любыми трудностями на городских улицах или на бездорожье.

Есть новые боковые пороги, имитирующие панели рокеров, а также гладкий набор дополнительных 17-дюймовых легкосплавных дисков. На крыше есть стандартный багажник, готовый перевозить ваше снаряжение, когда места в салоне не хватит. А если вам нравится более строгая эстетика, он доступен в эксклюзивном цвете Amazonas Green Matte.

Внутри изменения минимальны, но заметны, с желто-лаймовыми акцентами на серой тканевой обивке и вставках на приборной панели. Для такого маленького электромобиля, длиной всего 3,8 м, Inster Cross является удивительно практичным. Интерьер предлагает такие дополнительные функции, как переднее многоместное сиденье, раздвижной и откидывающийся второй ряд, а также багажник объемом от 280 до 351 литра в зависимости от конфигурации.

Как и обычный Inster, комплектация Cross доступна с полностью электрическими трансмиссиями Standard и Long Range. Один электродвигатель выдает 95 л.с. или 113 л.с., а аккумулятор имеет емкость 42 кВт-ч или 49 кВт-ч. Последний предлагает диапазон WLTP до 359 км и поддерживает зарядку постоянным током на 120 кВт-ч.

Производство Inster Cross планируют начать в Корее до конца года, а детали по цене будут известны ближе к запуску.

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