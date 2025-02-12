Hyundai сделает свой недорогой кроссовер для семьи еще круче. Фото

Большой недорогой кроссовер Hyundai Palisade 2026 модельного года для семьи полностью рассекречен со всеми подробностями. Теперь автомобиль сделали круче в новом варианте, который впервые показали на фото.

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Дизайн модели Hyundai Palisade XRT пока держат в секрете. Но у Carscoops оказались фото новинки в камуфляже во время ходовых испытаний. Ожидается, что машина получит обновленный пластиковый декор, другие колесные диски и покрышки для бездорожья.

Новый Hyundai Palisade 2026 модельного года выполнили в стиле младшей модели Hyundai Santa Fe. Автомобиль получил геометричный дизайн, который смотрится очень современно. Это совсем не похоже на прошлый Palisade 1 поколения.

Покупателям предложат максимально практичную модификацию на 9 мест в салоне 5-метрового кузова. В линейке есть несколько силовых установок. Бензиновые двигатели объемом 3,5 л (276 л.с.) и 2,5 л (286 л.с.), а также гибридный вариант на 330 сил.

Цена Hyundai Palisade 2 поклонения – 30 300 долларов за базовый вариант на домашнем корейском рынке.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новую недорогую модель Toyota.