Что известно про долгожданную недорогую модель Toyota с известным именем

Toyota давно намекала на возвращение в производство недорогой модели спортивного сегмента с известным именем Celica. Об этой долгожданной машине появилась новая информация.

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Детали про спортивное купе Toyota Celica 8 поколения, которое находится в разработке, сообщает Motor1. Оказалось, что кроме стандартного исполнения производитель подготовит более мощный и быстрый вариант.

Имя Toyota GR Celica уже запатентовано. Других деталей варианта в рамках линейки Gazoo Racing пока нет. Но, по традиции, такой автомобиль должен получить более высокие характеристики и агрессивный дизайн.

Без малого 20 лет назад модель убрали из линейки, а теперь стало известно о возрождении. В компании давно рассматривают возвращение Toyota Celica. Ранее ожидалось, что премьера новой машины состоится в 2025 году.

От компании ранее поступала информация о том, что начались испытания новой спортивной модели начального уровня с механической КПП. По-видимому, новая Toyota Celica Mk8 не рассматривается на данный момент как электромобиль. Возможный двигатель – четырехцилиндровый агрегат объемом 2 л. Более того, силовая установка упоминалась в связке с полным приводом.

OBOZ.UA уже показывал долгожданный бюджетный внедорожник Toyota.