Hyundai представила огромный семейный автомобиль по цене Дастера. Фото

Новый Hyundai Custo 2024 модельного года – огромный семейный автомобиль, который оказался дешевле многих современных кроссоверов. И даже сравним ценой с бюджетником Рено Дастер. Новинку представили официально после модернизации.

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О машине сообщили на официальном сайте автопроизводителя. Hyundai Custo – большой минивэн, который можно заказать с 6 или 7 креслами в салоне. Длина кузова равна 4950 мм при колесной базе в 3055 мм, ширина – 1850 мм, а высота составляет 1734 мм.

Дизайн получился довольно эффектный. С плавными линиями и элементами сложной формы. Хотя этой внешности уже исполнилось несколько лет. Новый Custo очень похож на оригинальную модель, которая дебютировала в 2020 году. Рестайлинг лишь внес мелкие изменения.

В оснащении Hyundai Custo 2024 – отделка искусственной кожей, светодиодные фары, климат-контроль, круиз-контроль, электропривод сдвижных дверей, два люка в крыше, камеры кругового обзора, подогрев и вентиляция кресел, системы экстренного автоматического торможения и контроля слепых зон.

Мощность двигателей – от 170 до 236 л.с. Цена Hyundai Custo 2024 модельного года – от 24 000 долларов за базовый вариант.

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