Hyundai начала продавать в Украине недорогого соперника Toyota Camry. Фото

Седан Hyundai Sonata – очень стильный и недорогой соперник знаменитой Toyota Camry. Машину недавно показали в новом виде после модернизации, а теперь седан возвращается на украинский рынок после многолетнего перерыва.

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Об этом сообщает сайт корейского автопроизводителя. Компания Hyundai постоянно экспериментирует со стилистикой своих моделей и показывает новый дизайн после каждой модернизации даже внутри одного поколения. Новая Sonata 2024 года выглядит совсем по-другому.

Если до обновления автомобиль можно было назвать элегантным в его спокойной стилистике, то сейчас внешность стала агрессивной и в то же время строгой. Дизайн получился очень серьезный и "крепкий".

Новая Hyundai Sonata 2024 получила модернизированную светотехнику, состоящую из тонких горизонтальных элементов, новые бамперы с крупными воздухозаборниками геометрической формы, лаконичный декор и стильные колесные диски.

Двигатель Hyundai Sonata 2024 года в Украине будет только один – базовый бензиновый объемом 2,5 л (194 л.с.). Цена Hyundai Sonata в Украине – от 1 195 900 гривен.

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