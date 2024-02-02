Новый соперник VW Passat от GM оказался дешевле Логана. Фото

Концерн GM подготовил крупную практичную новинку, которая оказалась дешевле компактного Рено Логан. Машину размером с VW Passat показали в сети.

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Новый Wuling Starlight – совместная разработка General Motors и китайского концерна SAIC. Компании создали бренд Wuling для продажи дешевых автомобилей. Цена – от 12 500 долларов. Фото автомобиля публикует Geeknev.

В продажу автомобиль отправится уже весной 2024 года. Однако официально машину еще не представили. А дизайн держат в секрете – мы видим сторонние визуализации. Авторы попробовали угадать внешность грядущего универсала Wuling Starlight, который построят на базе одноименного седана.

Покупатели получат китайский автомобиль Wuling Starlight с экономичной силовой установкой. Автомобиль предложат как гибрид с бензиновым четырехцилиндровым двигателем объемом 1,5 л и электромотором.

Суммарная мощность – 177 л.с. Известно, что средний расход топлива в комбинированном режиме – 4 л/100 км. Привод только передний.

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