SsangYong рассекретил недорого соперника Hyundai и Kia. Фото

Новый кроссовер SsangYong Actyon 2025 модельного года присоединится к самому популярному сегменту. Автомобиль станет недорогим соперником других корейских машин – Hyundai и Kia.

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Ранее появились первые фото новинки от почти забытого корейского бренда. Теперь машину полностью рассекретили официально. Подробности о новом SsangYong Actyon от KGM сообщает Carscoops.

Выглядит новинка стильно и современно. И даже почти премиально. Визуально оформление соответствует стандартам сегмента. Наверняка дизайнеры компании не теряли времени зря.

Ранее новый кроссовер был известен как проект SsangYong KGM J120. Однако оказалось, что это долгожданное новое поколение модели Actyon. Новинку выполнили на базе SsangYong Torres, но кузов здесь другой. Автомобиль получил более динамичный силуэт и эффектное оформление наружной светотехники. Колесные диски уже в стандарте получили диаметр 20 дюймов.

Кроссовер KGM Actyon 2025 оснащают бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 168 л.с. Кроме переднего привода доступно полноприводное исполнение. Цена SsangYong Actyon – от 24 775 долларов.

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