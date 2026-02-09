Honda создала свой самый дешевый кроссовер: появилось первое фото

Компактная недорогая модель Honda HR-V – самый дешевый кроссовер японской компании на глобальном рынке. Производитель создал следующее поколение автомобиля, его показали на первом фото.

Видео дня

Известно, что премьера Honda HR-V 2027 модельного года приближается. Подробности стали известны Creative311. Пока мы видим автомобиль сзади, но и в этом случае кузов скрывают под камуфляжем.

Но уже заметны интересные элементы. Дизайн кроссовера Honda HR-V станет более геометричным, а сзади установят вертикальные фонари. Судя по всему, производитель намерен разработать для этой модели совершенно новый стиль.

Не так давно в продажу отправили автомобиль после модернизации в актуальном поколении. Дизайн HR-V изменился не так уж сильно, но стал современнее. Обновили бамперы и светотехнику, расширили палитру цветов, предложили другие колесные диски.

Главная фишка модели – очень экономичный мотор с низким расходом топлива. В движение экономичную модель приводит гибридная силовая установка e:HEV мощностью 131 л.с. на базе 1,5-литрового двигателя. Комбинированный расход топлива – 5,4 л/100 км. Наверняка акцент на гибриде сделают и в новой машине.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый практичный кроссовер Toyota.