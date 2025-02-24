Honda рассекретила недорогого соперника Toyota Camry. Фото

Большой недорогой седан Honda Accord – знаменитый соперник Toyota Camry. Автомобиль претерпел модернизацию для усиления конкуренции. Машину показали на качественных фото со всеми деталями.

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Официальная премьера новой Honda Accord 2025 модельного года уже состоялась. Изображения публикует Carscoops. Очевидно, что внешность модели Honda Accord изменилась. Хотя рестайлинг можно назвать очень осторожным.

Появилось новое оформление передней решетки, установили бампер с более сложной пластикой. Но в целом седан остался узнаваемым.

Еще ранее Honda Accord рассекретили после деликатной модернизации. Обновление модели небольшое – седан получил пересмотренные комплектации и оснащение. Теперь базовая цена Honda Accord составляет 29 390 долларов. А в Китае, откуда появились фото рестайлинговой машины, седан еще дешевле.

Недавно производитель зафиксировал снижение продаж Honda Accord 11 поколения в 2024 году в США. Причина в сокращении производственных мощностей. Это связано с тем, что конвейер готовят к производству электромобилей.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про лучшие современные автомобили с точки зрения надежности.