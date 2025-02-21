УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Эксперты вынесли вердикт современным автомобилям: какие машины назвали лучшими

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
42
Buick Enclave

Эксперты назвали самые надежные автомобили 2025 года среди современных моделей. Интересно, что в списке доминируют недорогие машины. Это настоящий вердикт современному автопрому, ведь был проведен масштабный анализ.

Видео дня

Carscoops сообщает о результатах исследования iSeeCars. Специалисты проверили 3,8 млн новых автомобилей, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные.

Новые модели 2025 года в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль.

Honda Accord

Самые надежные автомобили 2025 года:

  • Легковой автомобиль – Honda Civic;
  • Компактный кроссовер – Mitsubishi Outlander Sport;
  • Среднеразмерный кроссовер – Toyota Highlander;
  • Большой кроссовер – Buick Enclave;
  • Среднеразмерный пикап – Toyota Tacoma;
  • Полноразмерный пикап – Toyota Tundra;
  • Гибрид – Toyota Prius;
  • Компактный автомобиль – Honda Civic;
  • Среднеразмерный автомобиль – Honda Accord.

Как видно, список представлен преимущественно недорогими массовыми моделями автомобилей. Это популярные машины, которые успешно справляются с повседневными задачами по всему миру.

OBOZ.UA ранее рассказывал о серьезной проблеме современных моделей Audi.