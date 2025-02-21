Эксперты вынесли вердикт современным автомобилям: какие машины назвали лучшими
Эксперты назвали самые надежные автомобили 2025 года среди современных моделей. Интересно, что в списке доминируют недорогие машины. Это настоящий вердикт современному автопрому, ведь был проведен масштабный анализ.
Carscoops сообщает о результатах исследования iSeeCars. Специалисты проверили 3,8 млн новых автомобилей, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные.
Новые модели 2025 года в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль.
Самые надежные автомобили 2025 года:
- Легковой автомобиль – Honda Civic;
- Компактный кроссовер – Mitsubishi Outlander Sport;
- Среднеразмерный кроссовер – Toyota Highlander;
- Большой кроссовер – Buick Enclave;
- Среднеразмерный пикап – Toyota Tacoma;
- Полноразмерный пикап – Toyota Tundra;
- Гибрид – Toyota Prius;
- Компактный автомобиль – Honda Civic;
- Среднеразмерный автомобиль – Honda Accord.
Как видно, список представлен преимущественно недорогими массовыми моделями автомобилей. Это популярные машины, которые успешно справляются с повседневными задачами по всему миру.
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