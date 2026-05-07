Honda хочет удивить покупателей своей недорогой моделью

Новая модель Honda Prelude как яркий представитель сегмента недорогих спорткаров привлекла внимание покупателей с выходом на рынок. Однако для подогрева интереса производитель решил удивить аудиторию новым исполнением.

Скоро состоится премьера новой Honda Prelude Limited Edition 2027 модельного года. Об автомобиле стало известно Carscoops. Спрос на домашнем японском рынке начал ослабевать, поэтому новинка должна заново заинтересовать покупателей.

Подробностей пока не так много, но у купе Honda Prelude Limited Edition появится особое стилистическое оформление. Ожидается новый цвет кузова, другая отделка в салоне и специальный декор.

А за рубежом спрос сохраняется. Как всегда, внимание приковано к рынку США, где есть интерес к спортивным автомобилям нишевого сегмента. Медиа сообщали, что с начала 2026 года модель Honda Prelude нашла 1152 американских покупателя. Интересно, что купе обогнало спорткар Subaru BRZ с его 1086 экземплярами.

Японское купе получило экономичную силовую установку от гибрида Honda Civic. Мощность составляет 200 л.с. Машину также оснастили деталями подвески и мощными тормозами от Honda Civic Type R. Технических изменений в новой Honda Prelude Limited Edition произойти не должно.

