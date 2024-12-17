Honda Civic Hybrid назвали лучшим авто года: в чем его преимущества

Современные компактные городские авто мало отличаются друг от друга – и по техническим характеристикам, и даже снаружи. Именно поэтому столь заметными становятся модели, созданные с каким-нибудь особым шармом.

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Именно за него Honda Civic Hybrid 2025 получила от издания Motor1 статус авто года. Ее назвали лучшим маленьким седаном.

Эксперты издания похвалили Honda Civic Hybrid за большое внутреннее пространство, даже превышающее возможности модели Accord. Машина может похвастаться просторным багажником и удобными задними сиденьями. Высота над головой сзади действительно подходит для высоких людей, а передние сиденья кажутся такими же широкими и вместительными, как у любого небольшого внедорожника.

Сказывается и совершенство одиннадцатого поколения Civic в целом: по-настоящему передовая внутренняя отделка и отсутствие таких неприятных побочных эффектов, как шум и тряска. При этом физические элементы управления и качественные материалы радуют своей продуманностью – особенно рифленые ручки HVAC. Это детали, которые помогают Civic Hybrid выглядеть и ощущаться на класс выше своего уровня.

Силовой агрегат – это еще одна ключевая деталь, которую наперебой хвалят эксперты. Honda Civic Hybrid обладает старым 2,0-литровым атмосферным четырехцилиндровым двигателем, но доработанным для эффективности, которому дополнительно помогает новое поколение гибридной системы. На бумаге он не сулит ничего особенного, однако достигает поразительных показателей экономии: 4,8 литра топлива на 100 км пути. Он даже превосходит спортивный Civic Si по выходной мощности.

На практике это один из самых лучших гибридных силовых агрегатов в мире, утверждает издание. Он ощущается значительно более мощным и чувствительным, чем двигатель Civic Si, но выдает намного превышающие реальные показатели экономии. Переключение между электроприводом и бензиновым приводом всегда остается незаметным. Оно происходит плавно, с минимальным шумом и почти нулевой вибрацией, которая доходит до салона.

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