Гроза дешевых электрокаров за 1500 долларов: американский Scorpion X2 показали на фото

Новый Scorpion X2 от американской компании Juiced Bikes – дешевый электрический мопед всего за 1500 долларов. Транспортное средство показали на фото и сообщили характеристики.

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Кому нужен автомобиль, когда так дешево можно купить мопед на электротяге? Компания продает новинку на своем сайте по цене нового iPhone.

Электромопед Juiced Bikes Scorpion X2 – альтернатива бюджетным электрокарам, которую в первую очередь оценят городские жители, для которых легкая мобильность очень важна. Нередко полноценный четырехколесный автомобиль в таких условиях оказывается неуместным и менее удобным.

Электрический мотор выдает мощность 1,36 л.с. Максимальная скорость составляет 45 км/ч. Небольшой батарейный блок емкостью 15,6 Ач обеспечивает запас хода на уровне 88 км. Но можно ехать и с помощью педального привода.

Из интересного оснащения Juiced Bikes Scorpion X2 – толстые покрышки, дисковые тормоза, светодиодные фары, USB-разъемы для подключения (и зарядки) различных устройств, багажник на 22,5 кг груза.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине увеличился спрос на электрические машины – продажи выросли.