Горячая новинка: Volkswagen Golf R, который выйдет в 2025 году, сделали мощным и стильным

Автоновинка Volkswagen Golf R 2025 привлекает внимание своей усовершенствованной мощностью и современным дизайном, что придает ему привлекательность среди спортивных автомобилей. Этот хот-хэтч обеспечивает 328 лошадиных сил, что делает его одной из самых мощных моделей в серии Golf.

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Кроме того, модель 2025 получила новый пакет Black Edition с акцентом на стиль, который дополняет его спортивный дух. Расширение функциональных возможностей и современные элементы в дизайне делают его особенно привлекательным для покупателей, пишет Motor1.com.

Увеличенная мощность

Одной из главных особенностей новой модели Golf R является увеличение мощности двигателя. С 328 лошадиными силами, обеспечивающими 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель, модель имеет на 13 лошадиных сил больше, чем ее предыдущая версия. Стандартный полный привод и семиступенчатая коробка DSG с двойным сцеплением дополняют эту производительность, гарантируя высокий уровень управляемости и динамики.

Агрессивный вид с обновленным дизайном

Golf R 2025 получил значительные обновления экстерьера, которые придают ему более агрессивный вид. Среди перемен – новый передний бампер и обновленные фары, а также подсвеченная световая полоса с логотипом VW на передней части. Новый пакет Black Edition добавляет стильные затемненные элементы, такие как черные колеса, тормозные суппорты и декоративные вставки из углеродного волокна.

Euro Style для дополнительного комфорта

Для любителей комфорта VW предлагает пакет Euro Style, включающий люк в крыше, легкие 19-дюймовые кованые легкосплавные диски и выхлопную систему от Akrapovic. Благодаря этому пакету Golf R становится еще легче и комфортнее, а спортивный стиль сохраняет свою утонченность. Диски уменьшают общий вес на 20% по сравнению с предыдущими моделями, что дополнительно улучшает управляемость автомобиля.

Современные технологии в интерьере

Внутри Golf R 2025 оснащен новым 12,9-дюймовым сенсорным экраном с интерфейсом от VW, который был заимствован из модели ID.Buzz. Интерфейс быстр и удобен в использовании, что повышает комфорт водителя и делает управление функциями простым и интуитивным. К сожалению, в отличие от GTI, эта модель не получила обновленный руль с жесткими кнопками.

GTI с собственными характеристиками

В новой модели GTI сохраняется мощность 241 лошадиная сила от аналогичного 2,0-литрового двигателя с турбонаддувом. Как и в случае с Golf R, GTI также комплектуется семиступенчатой коробкой DSG, что обеспечивает высокую скорость переключения передач. Впрочем, обе модели больше не предлагаются с механической коробкой передач.

Расширенные возможности безопасности

В моделях GTI и Golf R 2025 представлена система активной безопасности IQ.Drive от Volkswagen, которая включает адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков и помощь в удержании полосы движения. Кроме того, Golf R получил функцию помощи при парковке, что значительно упрощает процесс маневрирования в тесных местах.

Ожидание цен и выход на рынок

Volkswagen пока не объявил официальные цены на новые модели GTI и Golf R 2025, однако ожидается, что информация станет доступна ближе к старту продаж. Автомобили должны появиться на рынке уже через несколько месяцев, что вызывает высокий интерес у поклонников бренда и спортивных авто.

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