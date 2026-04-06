Главный список надежных машин: 20 недорогих авто от специалистов

Специалисты Немецкого автомобильного клуба (ADAC) провели главное исследование 2026 года и составили список самых надежных машин. В него вошли 20 недорогих моделей с пробегом.

Результаты исследования опубликовали на сайте организации. Эксперты проверили множество автомобилей возрастом три года на вторичке. Лучшие машины, которые нашли на европейском рынке с ценами не более 30 000 евро, выбрали по соотношению таких важных параметров, как надежность и стоимость обслуживания.

В список попали модели нескольких сегментов. Внимание уделили разным машинам: бензиновым, дизельным, гибридным и полностью электрическим.

Самые надежные автомобили с пробегом от ADAC:

BMW 220i Active Tourer (до 30 000 евро);

Citroen C4 BlueHDi 130 (до 25 000 евро);

Citroen e-C4 X (до 25 000 евро);

Dacia Sandero TCe 90 (до 15 000 евро);

Fiat 500e (до 20 000 евро);

Hyundai i20 1.0 T-GDI (до 20 000 евро);

Kia EV6 (до 30 000 евро);

Opel Corsa 1.2 DI Turbo (до 15 000 евро);

Opel Corsa-e (до 20 000 евро);

Opel Corsa Electric Long Range (до 25 000 евро);

Peugeot 208 1.2 PureTech (до 15 000 евро);

Seat Leon 1.5 TGI FR (до 20 000 евро);

Skoda Fabia 1.0 TSI (до 20 000 евро);

Smart #1 (до 30 000 евро);

Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid (до 15 000 евро);

Toyota Aygo X 1.0 (до 15 000 евро);

VW Golf 1.0 eTSI (до 25 000 евро);

VW Golf 2.0 TDI (до 25 000 евро);

VW Golf Variant 2.0 TDI R-Line (до 30 000 евро);

VW ID.5 Pro (до 30 000 евро).

