Главный соперник Tesla намерен отобрать у нее европейский рынок. Фото

Rivian является главным соперником копании Tesla, которая наряду с другими рынками потеряла свои позиции в Европе. Теперь Rivian намерен отобрать пальму первенства и вывести в продажу конкурентные машины.

Американский производитель готовится продавать более доступные электромобили для усиления своих позиций. Как стало известно Carscoops, развитие бизнеса также связано с выходом на европейский рынок. Там нужны модели меньшего размера.

В компании уже работают над следующими моделями – Rivian R4, R5 и даже, возможно, R6. Все это ожидается после начала работы второго завода компании в 2028 году.

Но сперва на рынок предстоит вывести кроссовер Rivian R2 и компактный Rivian R3. Первый недавно оказался на дороге в рамках ходовых испытаний. Появление машины говорит о том, что дебют приближается.

Цена Rivian R2 в Европе ожидается на уровне 40 000 евро. Электрический кроссовер Rivian R3 окажется еще доступнее.

