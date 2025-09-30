Ford сворачивает производство знаменитого соперника Volkswagen Golf

Производство знаменитой недорогой модели Ford Focus постепенно сворачивают. Скоро Volkswagen Golf останется без своего основного соперника на рынке. Конвейер уже покинула мощная модификация.

На протяжении своей почти 30-летней истории автомобиль Ford Focus был знаменитым недорогим бестселлером и по-настоящему культовой машиной. Теперь он уходит, подробности стали известны Motor1.

Производство мощного хэтчбека Ford Focus ST уже остановили. Заказы на 280-сильный хэтчбек остановили ранее. В целом сборка линейки Focus будет продолжаться до ноября 2025 года. После этого производство остановят.

В руководстве компании ранее одобрили план оживления европейского подразделения после падения продаж. Восстановительный процесс сосредоточат вокруг новых машин.

Производитель готовит преемника Ford Focus к 2027 году. Ожидается компактный кроссовер с разными силовыми установками – бензин, гибрид, электро.

