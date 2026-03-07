УкраїнськаУКР
Главные недорогие машины 2026 года: топ-10 новых автомобилей

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
264
Renault Boreal

Недорогие машины привлекают покупателей в разных сегментах. В 2026 году появится несколько главных новинок, из которых мы выбрали топ-10 автомобилей.

Видео дня

OBOZ.UA собрал десятку самых важных недорогих автомобилей 2026 года, которых многие очень ждут. Пока состоялись премьеры не всех моделей. Однако те машины, которые еще держат в секрете, раскроют совсем скоро.

Впереди – выход на рынок как раз до конца 2026 года. Эти машины уже успели взбудоражить всех. Специально делаем акцент на недорогих машинах, которые станут массовыми и своим появлением сформируют автомобильный рынок на ближайшее время.

Toyota Land Cruiser FJ

Главные недорогие машины 2026 года:

  • Dacia Striker;
  • Ford (бюджетный электрический пикап);
  • Nissan Leaf;
  • Nissan Versa;
  • Renault Boreal;
  • Renault Twingo EV;
  • Rivian R2;
  • Slate Truck;
  • Toyota Land Cruiser FJ;
  • Volkswagen ID.Tiguan.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, Honda показала новый недорогой кроссовер, который выполнили в эффектном современном стиле.

