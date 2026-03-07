Главные недорогие машины 2026 года: топ-10 новых автомобилей
Недорогие машины привлекают покупателей в разных сегментах. В 2026 году появится несколько главных новинок, из которых мы выбрали топ-10 автомобилей.
OBOZ.UA собрал десятку самых важных недорогих автомобилей 2026 года, которых многие очень ждут. Пока состоялись премьеры не всех моделей. Однако те машины, которые еще держат в секрете, раскроют совсем скоро.
Впереди – выход на рынок как раз до конца 2026 года. Эти машины уже успели взбудоражить всех. Специально делаем акцент на недорогих машинах, которые станут массовыми и своим появлением сформируют автомобильный рынок на ближайшее время.
Главные недорогие машины 2026 года:
- Dacia Striker;
- Ford (бюджетный электрический пикап);
- Nissan Leaf;
- Nissan Versa;
- Renault Boreal;
- Renault Twingo EV;
- Rivian R2;
- Slate Truck;
- Toyota Land Cruiser FJ;
- Volkswagen ID.Tiguan.
