Недорогой внедорожник Ford подготовили к самым тяжелым условиям. Фото

Недорогой внедорожник Ford Ranger 2023 модельного года подготовили к самым тяжелым условиям. Подразделение Ford Global Fleet Sales совместно с RMA Automotive разработали на базе пикапа модификацию Ford Ranger FG-P для армии.

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О новинке сообщается на сайте Global Fleet Sales. Подразумевается, что такое легкое тактическое транспортное средство позволит справляться с поставленными задачами в трудных условиях. Для этого даже предусмотрели режим для скрытного передвижения.

Режим под названием Black Out одной кнопкой выключает все источники освещения: фары, фонари, свет в салоне. Отключается также радио и сигнал клаксона. Но это еще не все.

Новый Ford Ranger FG-P стал гибридом. В пару к двигателю внутреннего сгорания установили электромотор, который позволяет передвигаться почти бесшумно на расстояние 30 км со скоростью до 20 км/ч.

Также дизельный двигатель научили питаться еще и авиационным топливом. В оснащении военного внедорожника – лебедка, силовые бамперы, багажник на крыше, дуги каркаса безопасности в задней части кузова.

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