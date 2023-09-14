Geely пытается спасти купленную недавно компанию электрокроссовером за 18 000 долларов. Фото

Крупный китайский автопроизводитель Geely создал электрокроссовер за 18 000 долларов для компании Lifan, которую приобрел не так давно. Теперь убыточное предприятие необходимо спасти – такая задача возложена на новую модель.

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О китайском кроссовере Livan 7 сообщает CarNewsChina. Бренд слегка сменил название – букву F заменили V в середине слова. Из других новостей – совершенно другой дизайн. Теперь автомобиль компании выглядит как любое другое современное транспортное средство из КНР.

Но, справедливости ради стоит отметить, что и раньше автомобили Lifan не отличались оригинальностью. Новый китайский кроссовер получился не таким уж маленьким. Длина кузова равна 4690 мм (колесная база – 2775 мм), ширина составляет 1892 мм, а высота – 1650 мм.

Электромобиль Livan 7 крупнее чем Toyota RAV4 и Kia Sportage. В движение его приводят моторы мощностью 162 л.с. и 245 л.с. в зависимости от выбранной модификации.

Доступны также два батарейных блока емкостью 50 и 68 кВтч. Первый, по заявлениям производителя, обеспечивает запас хода на уровне 450 км, второй – 650 км. Смело можно делить эти показатели как минимум в полтора раза.

OBOZREVATEL ранее сообщал о большом китайском электрическом седане, который не справился с важным испытанием.