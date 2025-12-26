Где можно остановиться и подобрать пассажира? Выберите правильную траекторию

Теоретические тесты по Правилам дорожного движения помогают подготовиться к экзамену и научиться быстро анализировать реальные дорожные ситуации. Они учат обращать внимание на детали, которые водители часто игнорируют в повседневном движении.

Благодаря таким заданиям лучше запоминаются нормы правил и логика их применения. Поэтому предлагаем проверить себя интересным тестом. Где водитель может остановиться и подобрать пассажира?

Какая траектория разрешается водителю для остановки и последующей посадки пассажира?

траектория А,

траектория Б,

обе траектории разрешаются,

обе траектории запрещаются.

Объяснение

Имеем участок дороги и красный автомобиль на этом участке. Водитель намерен осуществить остановку для посадки пассажирки. Это автобусная остановка, обозначенная соответствующим дорожным знаком "Пункт остановки автобуса".

Начнем с траектории А. Логика может подсказывать, что в месте остановки маршрутных транспортных средств разворот должен быть запрещен. Однако, обратившись к пункту 10.7 Правил дорожного движения, видим, что такого запрета на самом деле нет. Следовательно, может показаться, что траектория А разрешается.

Но делать такой вывод рано, ведь останавливаться водитель будет не в обычном месте. Маршрутные транспортные средства имеют преимущества, и очевидно, что их места остановок не должны заниматься другими транспортными средствами. Именно для этого существует пункт 15.9 Правил дорожного движения, в частности его часть, которая запрещает остановку ближе чем за 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а если таких площадок нет – ближе чем за 30 метров от соответствующего дорожного знака с обеих сторон.

Соответственно, запрещается не только траектория А, но и траектория Б. Таким образом, правильным является ответ под №4 – обе траектории запрещаются.

