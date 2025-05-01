Ford вернет в производство самую дешевую модель: что известно

Производство Ford Fiesta уже завершилось. Это самая дешевая модель европейского подразделения американской компании. Но автомобиль уже планируют вернуть – производитель разрабатывает преемника.

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В компании уже отмечали, что в модельной линейке электрокаров Ford есть место для автомобиля начального уровня, который не относится к сегменту кроссоверов и внедорожников. То есть компактный хэтчбек производитель рассматривает. Об этом стало известно AutoExpress.

Тем не менее, окончательное решение о такой машине для европейского рынка пока не принято. Интересно, что в качестве основы могут использовать будущий бюджетный электрокар VW ID.2.

Компактную модель Ford Fiesta производили беспрерывно почти 50 лет. За это время автомобиль разошелся тиражом более 22 миллионов экземпляров. Причем, например, в Великобритании это самый регистрируемый автомобиль.

За свою 47-летнюю карьеру Fiesta сменила семь поколений, первое из которых появилось в 1976 году. Это был компактный и простой хетчбэк для людей, не готовых потратить крупную сумму на новую машину.

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