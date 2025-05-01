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Ford вернет в производство самую дешевую модель: что известно

Стас Сидилев
Авто Oboz
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Ford Fiesta

Производство Ford Fiesta уже завершилось. Это самая дешевая модель европейского подразделения американской компании. Но автомобиль уже планируют вернуть – производитель разрабатывает преемника.

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В компании уже отмечали, что в модельной линейке электрокаров Ford есть место для автомобиля начального уровня, который не относится к сегменту кроссоверов и внедорожников. То есть компактный хэтчбек производитель рассматривает. Об этом стало известно AutoExpress.

Тем не менее, окончательное решение о такой машине для европейского рынка пока не принято. Интересно, что в качестве основы могут использовать будущий бюджетный электрокар VW ID.2.

Ford Fiesta

Компактную модель Ford Fiesta производили беспрерывно почти 50 лет. За это время автомобиль разошелся тиражом более 22 миллионов экземпляров. Причем, например, в Великобритании это самый регистрируемый автомобиль.

За свою 47-летнюю карьеру Fiesta сменила семь поколений, первое из которых появилось в 1976 году. Это был компактный и простой хетчбэк для людей, не готовых потратить крупную сумму на новую машину.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый бюджетный электрокар Chevrolet.