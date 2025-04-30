Самый дешевый электрокар Chevrolet почти готов: каким он будет

Долгожданный бюджетник Bolt 3 поколения станет самым дешевым предложением в линейке электрокаров Chevrolet, которая постоянно расширяется. Уже известно, каким будет новый соперник Nissan Leaf.

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Новый Chevrolet Bolt 2026 модельного года показали на канале TALKWHEELS. Мы видим хэтчбек, но известно, что линейка моделей Chevrolet Bolt будет представлена несколькими разными автомобилями. В том числе кроссовером.

Доступный электромобиль Chevrolet будут производить на американском заводе в Канзас-Сити после модернизации предприятия. Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому разработку машины удастся ускорить и удешевить электрокар.

Изначально в GM планировали отказаться от разработки модели следующей генерации. Но возросший спрос на Bolt показал, что новая машина нужна рынку. Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов.

Также покупатели в дальнейшем получат еще один вариант Chevrolet Bolt. Эта машина, как ожидается, будет еще дешевле.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, новый электрокар Mercedes показали в самом дешевом виде.